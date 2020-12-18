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суббота, 19 декабря 2020 08:15

Рукопись Марии Матиос продали за 2600 гривен

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Рукопись Марии Матиос продали за 2600 гривен
Мария Матиос получила книжный "Оскар" за "Буковую землю". Это квинтэссенция ее 35-летней творческой деятельности. Над этим произведением писательница работала 9 лет. Фото: findbook.com.ua

19 декабря 2007 года в Киево-Могилянской академии презентовали книги победителей литературного конкурса "Коронация слова". На него подали свыше тысячи рукописей, из которых жюри еще летом выбрали десять лучших.

Издали четыре романа: Марии Матиос — " Майже ніколи не є навпаки", Ирины Черновой — "Село — не люди", супругов Александра и Натальи Шевченко —" Бранці мороку" и Татьяны Щербаченко — " Вовчик. Мій роман".

Приглашенных на мероприятие просили прийти в вечерних платьях и костюмах. Большинство просьбу проигнорировали. Группа "Солнцеклеш" исполняет несколько песен, потом начинается аукцион. В центре зала двое мужчин играют на трембитах. Начинается продажа рукописи писательницы из Буковины Марии Матиос. За первое место на "Коронации слова" она получила 20 тыс. грн.

Стартовая цена рукописи Матиос, подписанного ею и членами жюри, 100 грн. Долго никто не хочет давать больше. Торг начинает Юрий Логуш, организатор "Коронации слова", — предлагает 200 грн. В конечном итоге рукопись продают аж за 2600 грн депутату Верховной Рады Николаю Кульчинскому. К нему добавляются два рисунка-иллюстрации книжки, которые во время торга рисовали гости.

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Самой дорогой рукописью в истории литературы стали "Сказки барда Бидля" британской писательницы Джоан Роулинг, автора романов о Гарри Поттере. 2007-го на аукционе "Сотби" в Лондоне рукопись за $3,98 миллионов приобрел нью-йоркский книжный интернет-магазин Amazon.com. Все средства от аукциона пошли в фонд помощи детям-сиротам Восточной Европы. Начальная цена лота составляла 60 тысяч долларов. Рукопись имеет 160 страниц в сафьяновом переплете с серебряным тиснением и инкрустацией лунными камнями.

Мария Матиос получила книжный "Оскар" за "Буковую землю". Это квинтэссенция ее 35-летней творческой деятельности. Над этим произведением писательница работала 9 лет.

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Дата
19
декабря

Рукопись Марии Матиос продали за 2600 гривен

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