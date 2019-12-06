Роман Шкляра вернул людей к национальному - режиссер фильма "Черный Ворон"

Кино сегодня звучит чрезвычайно актуально - Тарас Ткаченко. Фото: facebook.com

Создатели экранизации исторического романа Василия Шкляра "Черный Ворон" сознательно закладывали кальку из сегодняшнего дня.

Об этом рассказал режиссер фильма об антибольшевистском восстании в Черкасской области в 1920-х Тарас Ткаченко.

- Лента и роман действительно очень разные. Надеюсь, после картины люди наконец-то прочитают книгу, которая гораздо шире и более философичная, - говорит постановщик.

Какие были ощущения, когда стали режиссером экранизации "Черного Ворона"?

- У меня давняя история отношений с произведением. Прочитал, еще когда оно вышло. Затем пан Василий пообещал, что будет экранизация. Нас познакомил Филипп Ильенко - тогда он был молодой кинематографист-продюсер. Затем складывались так обстоятельства, что кино то запускалось, то нет. И уже в прошлом году меня вдруг пригласили взяться за съемки.

Когда я читал книгу, еще не представлял, что буду ее экранизировать. Когда уже в конечном итоге мне пришлось это делать, понял, что написано блестяще как для романа, но не как для ленты. Черный Ворон все время вспоминает. Это как мозаика различных этюдов, образков. А в фильме хочется иметь этого героя со сжатой пружиной развития. Поэтому приходилось практически коренным образом передумать сюжет.

Какой основной вызов был перед вами касательно адаптации?

- Надо было скомпоновать новую историю, изменив саму структуру первоисточника. Но главное и самое сложное было при том - сохранить главные посылы, нерв и энергию романа. Энергию борьбы, силы, агрессии в хорошем, разумном смысле.

Естественно, перечитывал. Думал, что оставить, а что отрезать. Давать ли ретроспективу Первой мировой. Или историю знакомства Ивана с Тиной. Много ярких эпизодов, но есть линия, и ты должен уложиться в 110 минут. Это был длительный процесс.

Как появилось решение добавить закадровый голос Шкляра?

- Появилось на самом деле по немного другим соображениям. Когда вступил в силу новый закон о языке, и выросла квота украинского - 90 процентов. В предыдущем монтаже было 30 процентов русского, 70 - украинского. Связано с тем, что чекисты говорят по-русски. Поэтому у меня было два выхода. Или я переозвучу чекистов на украинском языке, но это опасное решение. Мне надо было сохранить, что они - чужаки, оккупанты. Поэтому надо было увеличить долю украинского языка. Поэтому закадровый голос - это было объективно технологическое решение. Но если сделать банально - начитал бы артист - это бы не было художественным приемом. Я как раз был на презентации романа с кинообложкой и кадрами из фильма. Шкляр зачитал там кусок из произведения. Это было настолько сильно и интересно, что внезапно мне пришла идея - а пусть бы пан Василий сам и начитал. В картине звучат не выдуманные слова. Это компиляция отрывков из произведения. К тому же наличие в фильме голоса автора - это уже такой исторический артефакт. Больше очерчивает и расширяет контекст, создает настроение.

Как вы позиционируете фильм - как исторический или больше как легенда, пересказ?

- Нет, не чисто исторический. Так же, как, скажем, "Храброе сердце". Вы всегда стоите перед выбором - художественность или достоверность. Это должна быть история сильная, эмоциональная, которая захватывает, затягивает в ту эпоху. Это было первично, а не соответствие фактам. Естественно, мы их проверяли, но жесткого соответствия здесь нет.

Достаточно ли освещена тема Холодного Яра? Какую роль может сыграть ваш фильм?

- Я считаю, что немало. Есть романы Шкляра и Горлиса-Горского. Огромная масса исследований Романа Коваля, документальных и беллетристических. Несколько документальных фильмов. И уже художественный. Материала достаточно. Это уже неплохо, просто не доходит до широкой аудитории. Поверьте, есть много событий в украинской истории, которые имеют гораздо меньшее внимание и описанность в культуре, а заслуживают этого.

Роман Шкляра в свое время вернул людей к национальному, к корням. К тому, что начал появляться новый образ украинца-борца. Надеюсь, фильм воссоздал образ, который обратит молодежь к этой идее и в конце концов даст украинцам право на власть в своей стране.

Кино сегодня звучит чрезвычайно актуально. Прямые реминисценции. Во время работы над фильмом мы сознательно закладывали кальку из сегодняшнего дня. Чтобы люди видели и узнавали нынешнюю ситуацию.

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Фильм "Черный Ворон" идет в прокате с 5 декабря. Главный герой - бывший старшина армии Украинской Народной Республики Иван Черноус по прозвищу Черный Ворон. Возглавляет отряд повстанцев, по сюжету. Главную роль сыграл Тарас Цимбалюк. Съемочный процесс длился с октября 2018-го по апрель 2019-го. Проходил в Черкасской и Киевской областях и в столице.