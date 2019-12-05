Фильм "Черный ворон" по роману Василия Шкляра вышел в прокат

В фильме "Черный ворон" актер Тарас Цимбалюк играет атамана украинских повстанцев Ивана Черноуса. Оказывают сопротивление советским оккупантам. Фото: facebook.com

Историческая драма "Черный ворон" по роману Василия Шкляра вышла в прокат 5 декабря. Посвящена освободительной борьбе против советской власти в 1920-х.

1922-й. Бывший старшина армии Украинской Народной Республики Иван Черноус по прозвищу Черный ворон возглавляет отряд повстанцев в Холодном Яру в Черкасской области, борется с большевиками, по сюжету.

Фильм снял режиссер Тарас Ткаченко, лауреат национальной кинопремии "Золота дзиґа" за драму "Гнездо горлицы". Главную роль сыграл Тарас Цимбалюк.

"Очень хорошо, что у нас фильм о Холодном Яре. Исторический, не побоюсь этого слова, блокбастер, - говорит Василий Шкляр. - Меня спрашивают, насколько я доволен экранизацией. Всегда говорю: не отождествляйте ленту с произведением. Как говорит мой режиссер, книга - 500 страниц, а сценарий - 50. Роман невозможно втиснуть в такое кино, но Тарас Ткаченко сделал очень хорошую работу.

Я думаю, что как и роман, этот фильм станет воином в нынешней российско-украинской войне. Это картина о той войне, которая продолжается и сегодня. Еще раз вас убедит, что мы победим".

Экранизация создана компанией "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала "1+1" при поддержке Госкино Украины.

"Смотришь фильм и понимаешь, что роман был не такой уж и плох, - говорит кинокритик Александр Гусев. - Эта лента - клюква. Это выражение используют в отношении совершенно неправдоподобного воспроизведения реальности со стороны иностранцев. А тут вроде и наши снимают, а оно вовсе не похоже. Все ряженые. Ты видишь телеактеров, которые нацепили отглаженные опереточные костюмы. Никакого нет ощущения времени. Ни во что не веришь.

Сюжет романа сильно перелопатили. Что абсолютно нормально, потому что там повествование мозаичное, переплетение разных времен и реальности и сна. Очевидно, что для приключенческого кино это не подходит. Но создатели ленты все переделали и сделали совершенно неправдоподобно.

Это не кино, а телефильм в понимании наших телепродюсеров. Неубедительный и неживой. Мелодрама в исторических декорациях. Сколько раз уже видел подобное, но все равно удивляюсь, что у нас такие произведения выходят в кинопрокат".

"Черный ворон" также выйдет в формате мини-сериала из четырех эпизодов на "1+1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все трюки делаем без каскадеров"

Роман Василия Шкляра "Чорний ворон. Залишенець" вышел в 2009 году. В основе произведения лежат исторические документы, в частности из рассекреченных архивов КГБ. Писатель работал над книгой 13 лет. Тираж составил более 300 тысяч экземпляров.