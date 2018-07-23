Рок-музыка и отсутствие алкоголя: чем удивит фестиваль "Бандерштат"

На "Бандерштате" будут работать 4 музыкальные сцены. Фото: Википедия

Более полусотни исполнителей выступят на музыкальном фестивале "Бандерштат". Он пройдет 3 - 5 августа в селе Рованцы на Волыни.

О программе фестиваля этого года рассказывает его основатель и арт-директор Сергей Мартынюк:

- Этот год посвящаем демонстрации достижений украинцев. Будет действовать лекционная зона, литературная сцена, ярмарка презентации украинских стартапов и общественных проектов - от социальных инициатив до электромобилей украинского производства. Покажем, что кроме популярного в нашей стране хэштега "зрада", у нас происходит много положительных вещей. На этом значительно меньше акцентируется внимание.

Не обойдется и без музыкальных сцен. Их будет четыре: главная, тихая, урбан и ночная.

Среди гостей - группы "Друга ріка", "Тартак", "О.Torvald", "Плач Єремії", "5 Vymir", Катя Чили, Кристина Соловий. Ожидаем много гостей из Европы, особенно представителей тяжелой музыки. Выступят чехи Sunset Trail, нидерландская группа WRCKG, новозеландский коллектив I Am Giant, финны New Deadline, белорусы NaviBand.

Также будут ночные сети украинских электронных музыкантов.

На литературной сцене будут выступать Макс Кидрук, Любко Дереш и много других писателей.

"Бандерштат" традиционно пройдет под Луцком. Состоится в двенадцатый раз - это один из старейших украинских музыкальных фестивалей. На территорию проведения можно будет попасть через мост над рекой Стыр прямо из центра Луцка. Как добраться или приобрести билеты, можно найти на сайте.

На фестивале будет действовать палаточный городок с инфраструктурой, душем. Фестиваль безалкогольный, поэтому на него можно спокойно ехать всей семьей.

Все украинские бойцы могут бесплатно посетить "Бандерштат". Отдельно будет детский городок с конкурсами и развлечениями, где можно будет оставить малышей на воспитателей.

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В прошлом году "Бандерштат" собрал 12 тыс.человек. Больше всего гостей приехали из Львова, Киева, Ровно и Луцка. Были посетители из Италии, Израиля, Австрии, Японии. Действовали три музыкальные сцены разных стилей. В общем выступили 60 групп. Состоялись встречи с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, музыкантом Олегом Скрипкой, журналистом Романом Скрыпиным, экономистом Павлом Шереметой, медиком-добровольцем Яной Зинкевич.