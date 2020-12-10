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пятница, 11 декабря 2020 00:45

Режиссер пророческого фильма про коронавирус спродюсирует "Оскар"

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Режиссер пророческого фильма про коронавирус спродюсирует &quot;Оскар&quot;
2011-го Стивен Содерберг снял триллер "Заражение" о смертельном вирусе, который пошел из Китая и быстро распространяется по миру. Тогда лента имела низкий рейтинг, однако о ней массово вспомнили во время пандемии коронавируса. Фото: Pirelli

Стивен Содерберг стал продюсером церемонии "Оскар" 2021-го. Сам же получил награду киноакадемии за фильм "Траффик" 2000-го. В том же году имел пять номинаций за "Эрин Брокович" с Джулией Робертс.

В состав команды "Оскара" также вошли Джесси Коллинз и Стейси Шер. Последняя спродюсировала для Содерберга фильмы "Эрин Брокович" и "Заражение", для Квентина Тарантино - "Джанго освободженный".

"Первой задачей продюсеров может стать поиск ведущего. Или же нет. Две последние церемонии прошли без него. Но сентябрьская премия "Эмми", чьим ведущим был Джимми Киммел, показывает, что все же нужен руководитель в пандемическом мире", - говорится на Deadline.

Церемония вручения "Оскара" 2021 года пройдет в обычной форме 25 апреля, традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

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Ленту "Заражение" снял режиссер Стивен Содерберг 2011 года. Фильм рассказывает о смертельном вирусе, который быстро распространяется по миру. Из-за пандемии коронавируса стал чрезвычайно популярным, хотя в свое время рейтинг был очень низким. Сейчас лента оказалась среди лучших фильмов в рейтинге США.

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