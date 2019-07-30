Режиссер "Назови меня своим именем" может экранизировать "Повелителя мух"

Лука Ґуаданьино планирует экранизировать антиутопический роман "Повелитель мух" Уильяма Голдинга. bloody-disgusting.com/

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино планирует экранизировать роман британского писателя Уильяма Голдинга "Повелитель мух". Рассказывает о жизни мальчиков, переживших авиакатастрофу и оказавшихся на необитаемом острове. У них появилась определенная иерархия и мифология. Один из мальчиков стал вождем. Дети начали верить в таинственное жестокое существо по имени "Повелитель мух".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мартин Скорсезе снял криминальный фильм с Робертом Де Ниро и Аль Пачино

Книга "Повелитель мух" Уильяма Голдинга вышла в 1954-м. Была задумана как иронический комментарий к "Коралловому острову" Роберта Майкла Баллантайна 1858-го - приключенческой истории в жанре робинзонады, где воспеваются оптимистические имперские представления викторианской Англии.

Режиссер Лука Гуаданьино снимет молодежный сериал с Хлоей Севиньи в главной роли. Будет называться "Мы те, кто мы есть", будет выходить на американском телеканале HBO. Расскажет о 14-летнем Фрейзере Уилсоне, что вместе с родителями переезжает на военную базу в Италию. Там он знакомится со сверстниками и переживает первую любовь. Также в актерский состав войдут Кайл МакЛоклен и Миа Гот. Съемки начнутся в Италии в конце июля.