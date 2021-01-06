Репортаж львовянина вошел в ТОП-10 от National Geographic

Автор: Артур Абрамив Репортаж львовского фотографа Артура Абрамива вошел в 10 лучших в 2020 году по версии National Geographic. На фото изображена 87-летняя Мария Грыцив, жительница поселка Волосянки Львовской области. Никогда не покидала это место, здесь воспитала пятерых детей.

Репортаж львовского фотографа Артура Абрамива вошел в 10 лучших фотоисторий 2020 по версии National Geographic Traveller.

"Волосянка - курортный поселок с бугристыми холмами и бесконечными зелеными пастбищами, расположенный во Львовской области в Украинских Карпатах, здесь проживает не более 1500 жителей, - говорится в описании к фото на сайте National Geographic. - Несмотря на частый приток городских туристов, которые записываются на пешеходные тропы, горные экспедиции, в селе официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Каждый месяц с 2015 года украинский фотограф-документалист Артур Абрамив оставляет свои городские пейзажи Нового Роздола, чтобы исследовать другую часть горного хребта".

На фото изображена 87-летняя жительница Волосянки Мария Грыцив, выходит из своей летней кухни - традиционного елового сооружения, которое обычно строится рядом с главным зданием. Мария вырастила пятерых детей.

"Я художник и меня вдохновляют горы", - говорит 25-летний фотограф. - Когда пандемия поставила мир на колени, решил воссоединиться с природой и утолить свой природный интерес к исследованию". Поэтому поехал в Карпаты.

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Также в августе Абрамив победил в международном фотоконкурсе от National Geographic Traveller India "World Public Transport". Фотопроект посвящен многообразию видов общественного транспорта. Первое место Абрамиву принес снимок из электрички Львов - Мукачево, который он сделал в 2018 году в Карпатах.