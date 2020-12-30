Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них

Главную елку Украины, расположенную на Софийской площади в Киеве, признали одной из лучших в Европе.

Об этом свидетельствует рейтинг туристического сервиса European Best Destinations, пишут "Буквы".

Лучшие новогодние елки Европы в галерее.

Фото: "Укринформ"

Ее оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений.

Особое украшение украинской елки - гирлянда из больших лампочек французского производства. Они светятся 2 цветами - холодным белым и зеленым.

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В этом году елка является самой высокой и искусственной. Высота дерева с конструкцией - 31 м. Расположили его на сказочном пеньке с дверцей.

После длительных дискуссий и споров с верхушки елки сняли сказочною шляпу, заменив рождественской звездой.

На пешем новогоднем маршруте Киева, кроме главной елки, можно увидеть еще 2. Центральную елку Подола расположили традиционно на Контрактовой площади. В этом году впервые установили и главную елку города - возле Арки дружбы народов. Общая протяженность пешего новогоднего маршрута в обе стороны 8 км. Состоит он из 7 локаций.