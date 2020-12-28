Работа над "Амадока" сделала меня более "трезвой" - София Андрухович

 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 144
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 540
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1071
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 405
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 324
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7200
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 756
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19818
Фото
Все фото
2
2
2
16
6
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Видео
Все видео
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 144
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 540
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 558
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19818
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 765
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 17:41

Работа над "Амадока" сделала меня более "трезвой" - София Андрухович

  Комментировать

Как возник замысел романа "Амадока" и каким был период его создания, в интервью Gazeta.ua рассказала писательница София Андрухович.

- В "Амадоке" есть несколько тем. Каждая отдельно - очень непростая. И сложность одной помогала выдерживать сложность другой. Идею использовать историю Виктора Петрова-Домонтовича, Николая и Софии Зеровых подсказал мне муж Андрей Бондарь, - вспоминает писательница. - В течение нескольких лет возвращалась к ней. Пыталась представить, какой бы это мог быть жанр. В какой-то момент пошла в архив на территории Софии киевской почитать письма Виктора Петрова к Софии Зеровой. Именно когда работала там и наблюдала за учеными, которые проводили свои исследования, пришла идея современной линии "Амадоки". Она касается потери памяти. Поняла, что забытые воспоминания могут касаться другой исторической темы, которая тоже много лет присутствует в моей жизни на уровне переосмысления. Это Холокост. Осознала, что вытесненая память моего персонажа должна быть связана именно с этим. К тому же Петров был таким человеком, в котором уживались разные личности. Так он соединил несколько тем, очень, казалось бы, отдаленных друг от друга. Хотелось показать, что между очень разными темами и персонажами существуют связи.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
 

Написание "Амадоки" - это больше о вдохновении или ежедневном труде?

- Без определенной структуры невозможно довести дело до конца. Но периоды работы могут приобретать непредсказуемых поворотов. Собираюсь делать исследования. Но приходит идея, предложение или целая сцена. И я понимаю, что хотела прочитать еще пять книг на эту тему, но надо писать сейчас.

Когда пишу о каком-то времени, погружаюсь в тему достаточно глубоко. Даже не всегда могу оставаться в реальной жизни.

Можно запланировать все на свете, но пока не произойдет что-то внутри, писать невозможно

Читала произведения неоклассиков. Тогда еще не представляла, как создать текст о них. Снова и снова возвращалась к их произведениям. И это каждый раз было приближением. Оптика становилась все лучше. Замечала все мелкие моменты.

Если постоянно ждать вдохновения, можно ничего не сделать. Пока ждешь его, стоит исследовать. Можно запланировать все на свете, но пока не произойдет что-то внутри, писать невозможно. Но чем объяснить то, что должно произойти внутри и как этого достичь, - не знаю. Все, что можно сделать - запастись терпением, доверием к себе и к процессу письма и стараться не терять надежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Может показаться странным, как связаны война на Донбассе с Холокостом"

Каким для вас был период создания "Амадоки"?

- Писала три года. Это было сложное и очень эмоциональное время. Наполненный большим смыслом. Эти темы мало оговорены в украинском обществе. Я понимала, что когда появится текст, это ничего по сути не изменит. Не вернет погибших, не залечит раны. В то же время было ощущение, что все равно нужно это делать. Описанный опыт чрезвычайно болезненный и мне было очень сложно его выдерживать. Придумывала разные способы, которые помогали - спорт, прогулки, бег, разговоры с близкими людьми. Чувствовала такую полноту жизни, что могла назвать себя счастливой в тот период.

Работа над "Амадока" во многом меня изменила. Сделала "трезвой". Приблизила к осознанию, как коротка человеческая жизнь. Как много всего сложного в нем происходит. И насколько хрупкий человек. Но в то же время - как много возможностей имеет каждый, чтобы проявить то хорошее в отношении к другим - любовь, заложенную в каждом, несмотря на обстоятельства.

Роман "Семга" был определенным экспериментом над собой - не совсем осознанное на тот момент желание отделиться от имени отца

Было ли у вас когда-то желание бросить писать?

- Роман "Семга" был определенным экспериментом над собой - не совсем осознанное на тот момент желание отделиться от имени отца (писателя Юрия Андруховича. - Gazeta.ua) и проговорить для себя свой опыт. Конечно, литературный текст не может быть буквальным. Даже когда писатель описывает реальные события, все равно есть излом лучей, которые попадают в объектив, и картинка меняется. Но в этом тексте я все равно открыла какой-то интимный опыт взросления. Часто сложные и неприятные вещи. Даже отталкивающие. Я старалась быть очень честной. Для меня это один из самых главных смыслов литературы. Не хотела отворачиваться от чего-то, что вызывает стыд, или о чем не принято говорить. Что может спровоцировать осуждение.

"Семга" является свидетельством о том времени - конец 1980-х - начало 1990-х, когда проходило мое детство и юность. Она описывает общий опыт поколения.

А когда книгу издали, я поняла, что не рассчитала усилия. Не совсем осознавала, что именно сделала. Речь идет не столько об отзывах, как о целом комплексе всего, что шло за осознанием того, что я открыла что-то интимное. Это меня потрясло. Не дала себе шансов узнать, как эту книгу встретили. Оборвала большинство контактов с внешним миром. Мы как раз уехали жить за город. Погрузилась в уединение. Тогда думала, что надо искать какое-то другое занятие в жизни. Взялась за переводы.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
 

Благодаря "Семге" я стала писательницей

Как родители восприняли "Семгу"?

- Для них прочтения этого романа было непростым занятием. Но они поддержали меня. Это была внутренняя уверенность, что они на моей стороне, не осуждают и болеют. Очень помогало. Когда я писала этот текст, постоянно сомневалась. Все время ждала, может, кто меня остановит. Но этого не произошло. Это удивило. Рукопись читали близкие люди до издания. Они сумели оценить ее именно как литературное произведение.

Благодаря "Семге" я стала писательницей. Опыт выхода за пределы комфорта показал мне, что могу писать обо всем, что волнует и в чем вижу смысл.

Когда представила роман "Феликс Австрия", с удивлением начала получать отзывы о "Семге". Оборвав связи, я не успела узнать, что многим этот роман был близок, многих смешил. Люди до сих пор говорят, что это самое любимое произведение, мною написанное. "Феликс Австрия" - текст, который легко нравится. Такая форма и содержание часто вызывают симпатию. В нем нет шероховатости по сравнению с "Семгой". Поэтому я ожидала, что он может импонировать. С "Семгой" это было открытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сомневалась, что допишу до конца" - София Андрухович о романе "Феликс Австрия"

Вам легче пишется, когда герои отдаленные?

- Да. Хотя на самом деле нет разницы, потому что всегда говорится об одних и тех же вещах. Отличие только в форме. Когда пишу тексты, имеющие историческую основу и персонажей, которые могли жить когда-то давно, все равно наполняю рассказ личными переживаниями. Но когда используешь определенные украшения или декорации, это помогает создать дистанцию. Она дает определенную безопасность и свободу высказываться честнее.

Автор: Лилия ДВОРЕЦКАЯ, Сергей ДЕМЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работа над "Амадока" сделала меня более "трезвой" - София Андрухович». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 10152
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 7029
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 6471
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6264
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
 Просмотров: 4932
Культура
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
 Просмотров: 801
Тайка Вайтити создает сериал по мотивам фильма Тарантино
Тайка Вайтити создает сериал по мотивам фильма Тарантино Просмотров: 99
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
2
 Просмотров: 333
В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира
В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира
 Просмотров: 198
"Секс и город" перезапустят с почти оригинальным составом
"Секс и город" перезапустят с почти оригинальным составом Просмотров: 585
Больше всего комментируют
8
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
1
Воды в Крыму не будет и в следующем году
1
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
Голосов: 443
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть