Путин хотел подать в суд на фильм "Гарри Поттер и тайная комната"

В 2003 году российские юристы планировали подать иск против Warner Brothers. Считали домового Добби похожим на президента РФ Владимира Путина. Фото: Pinterest

15 ноября 2001 года вышел в прокат фильм "Гарри Поттер и тайная комната". Это вторая часть картин по романам Джоан Роулинг.

12-летний Гарри Поттер проводит летние каникулы с семьей Дурслей, которая его ненавидит. Не может дождаться возвращения в школу волшебников. К нему наведывается эльф Добби. Запрещает ехать в Хогворц, предупреждает об опасности. Гарри приходится добираться на летающей машине, по сюжету.

Снимать "Тайную комнату" начали через три дня после завершения съемок предыдущей части. Перерыв делали только раз, когда у актеров обнаружили вши. На создание визуальных эффектов потратили 9 месяцев. 15 мужчин руководили 5-метровым чучелом гигантского паука.

Самая известная реликвия ленты - автомобиль Ford Anglia 1962-го. По словам Джоан Роулинг, ездила на ней все детство. На съемках уничтожили 14 моделей машины.

Режиссер - Крис Коламбус. Обеспечил ролями всех своих четверых детей. Ранее снял рождественскую комедию "Один дома".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это пустая трата времени. Сделайте что-то свое - режиссер "Один дома" о римейке ленты

Хоть "Тайная комната" - самая короткая книга серии о Гарри Поттере, лента за ней - самая длинная. Это раскритиковали в журнале Rolling Stone. Стала первой частью поттерианы, которую номинировали на "Оскар". Так же проигнорировали только пятую.

Как пишет The Guardian, в 2003 году российские юристы планировали подать иск против Warner Brothers. Считали домового Добби похожим на президента РФ Владимира Путина. Тогда BBC провели опрос среди детей. 54% согласились, что политик напоминает Добби. Эльфом, а также тираном, Путина называл нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

4 октября 2020-го в Лондоне открылся первый в мире памятник Гарри Поттеру. Символизирует эпизод первого полета волшебника на метле.