Приходько сказала, за сколько продался Козловский

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1593
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 207
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4968
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5571
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1485
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6192
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10287
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4842
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 945
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
8
8
4
6
10
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
&quot;Махно играл и гонял гусей&quot; - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Украинская актриса ради роли в фильме постарела вдвое
Украинская актриса ради роли в фильме постарела вдвое
Просто космос: объявили лучшие снимки звездного неба
Просто космос: объявили лучшие снимки звездного неба
Видео
Все видео
Показали жуткий трейлер криминального сериала от Netflix
Показали жуткий трейлер криминального сериала от Netflix
"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая
"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая
Появились первые кадры сериала "Маньяк" с Эммой Стоун
Появились первые кадры сериала "Маньяк" с Эммой Стоун
Esquire перечислил лучшие клипы 2018 года
Esquire перечислил лучшие клипы 2018 года
"Позывной Бандерас": показали трейлер украинской военной драмы
"Позывной Бандерас": показали трейлер украинской военной драмы
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1413
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2925
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 630
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4914
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 468
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 11:25

Приходько сказала, за сколько продался Козловский

  Комментировать
Приходько сказала, за сколько продался Козловский
Виталий Козловский продался РФ. Фото: clutch.ua

Украинская певица Анастасия Приходько оценила выступление артиста Виталия Козловского в России.

Она заявила, что музыкант "продался за три рубля", пишет "Радио Свобода".

"Вы можете себе представить, чтобы Клавдия Шульженко поехала в Германию? И мне приятно, что в нашей стране многие артисты понимают, что происходит, и не едут туда. Я уверена, что Виталий Козловский продался за 3 рубля и 2 копейки. Я не думаю, что ему дали два миллиона евро, чтобы он вышел и сказал: "Россия, с днем победы!" - сказала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анастасия Приходько рассказала о деле со скандальным видеороликом

Певица и волонтерка Анастасия Приходько собирается создать новое общественно-политическое движение вместе с комбатом батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии, командиром которой является Дмитрий Ярош.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приходько сказала, за сколько продался Козловский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 50387
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 38191
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 17 Просмотров: 25511
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 23049
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 22440
Культура
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
8
"9 млн грн из налогов на тупое, унылое, поэтическое украинское кино" - скандал в сети
"9 млн грн из налогов на тупое, унылое, поэтическое украинское кино" - скандал в сети Просмотров: 126
Interpol презентовали новый трек
Interpol презентовали новый трек Просмотров: 45
"Повелитель волчиц" празднует юбилей: 10 интересных фактов об Олеге Виннике
"Повелитель волчиц" празднует юбилей: 10 интересных фактов об Олеге Виннике
 Просмотров: 1809
Показали жуткий трейлер криминального сериала от Netflix
Показали жуткий трейлер криминального сериала от Netflix
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
Голосов: 981
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua