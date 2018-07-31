Приходько сказала, за сколько продался Козловский

Виталий Козловский продался РФ. Фото: clutch.ua

Украинская певица Анастасия Приходько оценила выступление артиста Виталия Козловского в России.

Она заявила, что музыкант "продался за три рубля", пишет "Радио Свобода".

"Вы можете себе представить, чтобы Клавдия Шульженко поехала в Германию? И мне приятно, что в нашей стране многие артисты понимают, что происходит, и не едут туда. Я уверена, что Виталий Козловский продался за 3 рубля и 2 копейки. Я не думаю, что ему дали два миллиона евро, чтобы он вышел и сказал: "Россия, с днем победы!" - сказала певица.

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Певица и волонтерка Анастасия Приходько собирается создать новое общественно-политическое движение вместе с комбатом батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии, командиром которой является Дмитрий Ярош.