Презентовали песню на стихи Юрия Издрика

Группа LILOVIY выпустила песню на стихи прозаика и поэта Юрия Издрика. Фото: Facebook

Инди-группа LILOVIY выпустила песню на стихи прозаика и поэта Юрия Издрика.

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В июле этого года презентовали альбом "Тільки рай". Песни также объединяет интимная лирика Юрия Издрика.

"Удивительное чувство – будто вокалистка поет, глядя тебе в глаза, - говорит музыкальный критик Игорь Панасов. - Нет барьеров - свободное перетекание света из аудиофайла в сердце. Много любви, море любви. Каждый звук претендует на вечность. А еще это про цепочку из поколений, про крепкую связь времен. Потому что автор всех текстов – выдающийся украинский 57-летний поэт".

"Группа "Лиловый" мне очень нравится, - говорит Юрий Издрык. - У них необычная и качественная музыка. Они чувствуют, вслушиваются, не игнорируют внутренней мелодики стиха, что очень редко бывает".