Премьеры недели: Мила Кунис, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун

В украинский прокат выходят преимущественно американские ленты и канадско-бельгийский триллер.

Дать дуба в округе Юба, реж. Тейт Тейлор, США

Домохозяйка мечтает стать знаменитой. Ее муж исчезает. Сразу попадает на телевидение. Однако копы считают, что женщина причастна к преступлению, по сюжету. Главные роли воплотили Мила Кунис и Эллисон Дженни.

"Смотря эту черную комедию и криминальный фарс, возникает вопрос: "Почему так много именитых актеров подписались на это?". Костюмы и декорации больше рассказывают о характерах персонажей, чем они сами. Это отвлекает. "Дать дуба в округе Юба" имеет все клише фильмов о преступлениях, которые никак не влияют на сюжет. Сцены насилия - нечто среднее между лентами Квентина Тарантино и мультиками "Луни Тюнз".

Единственный плюс - Эллисон Дженни. Удивительный образ, как всеми покинутая женщина оживает, обманывая и манипулируя, процветает в фальшивой приязне от СМИ. Так становится самодовольным чудовищем, одержимым идеей рассказывать истории. Даже если они ложные ", - говорится в рецензии на Hollywood Reporter.

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Дом моды Кардена, реж. П. Девид Еберсоул, Тодд Хьюз, США

Документальная лента рассказывает о французском модельере Пьере Кардене, одного из основоположников стилей "унисекс" и "от кутюр". Умер в 2020 году, до этого предоставил режиссерам полный доступ к собственным архивам.

Карден открыл свой дом моды в 28, возглавлял ателье Кристиана Диора, одевал Битлз, помогал Жану-Полю Готье делать первые шаги в модной индустрии и жил в странном пузырьковом дворце.

Фильм содержит интервью Жан-Поль Готье, Филипп Штарк, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Пей Жан-Мишель.

Автор: Kino-teatr.ua Эллисон Дженни (слева) воплотила домохозяйку Сью, у которой внезапно исчезает муж. Ее сестра, журналистка Нэнси, делает об этом сюжеты на телевидении. Сью становится популярной, ради славы начинает импровизировать и придумывать детали преступления, по сюжету. Журналистку сыграла Мила Кунис.

Трафик, реж. Николас Джареки, Канада, Бельгия

Триллер рассказывает про трех: международного наркоторговца, наркозависимого архитектора и работника фармацевтической компании, который сомневается в безопасности ее препаратов.

Главные роли исполнили Гэри Олдмен, которого критики называют одним из лучших британских актеров, Эванджелин Лилли, известная ролями в киновселенной Marvel и "Хоббита", и Арми Хаммер. Последний ближайшее время не будет сниматься. Отстранили от всех проектов, потому что попал в секс-скандал. Его бывшие заявили, что Хаммер психически больной. Опубликовали переписки в Instagram.

"Актер возбуждался от мыслей, как разрезает девушек на кусочки, бреет их налысо, отрубает пальцы на ногах, а затем сохраняет с собой частицы своих рабынь. Он мечтал сломать жертве ребра, довести ее до неистового состояния, а затем сшить все назад", - пишут американские СМИ.

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Беги, прячься, бей, реж. Кайл Ранкин, США

Террористы захватывают целую школу. Заставляют учеников вести онлайн-трансляцию и выполнять установленные правила. Спасти себя и одноклассников решает 17-летняя Зои, по сюжету.

Главную роль исполнила 20-летняя Изабель Мэй, звезда сериала на Netflix Alexa & Katie и телешоу "Молодой Шелдон".

В украинском прокате еще идет реставрированая версия культового фильма 2000 года "Любовное настроение". Действие происходит в Гонконге в 1962-м. Две супружеские пары одновременно поселяются в соседних квартирах. Пока их половинки на работе и в заграничных командировках, журналист господин Чоу и секретарша госпожа Су проводят много времени в одиночестве. Начинают общаться. Выясняют, что их партнеры - любовники. Постепенно и сами сближаются, по сюжету. "Фильм получил почти 50 различных наград, среди которых основными являются 2 приза Каннского кинофестиваля - за лучшую мужскую роль и технический гран-при. На протяжении своего существования его непременно вносят во все возможные списки лучших и обязательных к просмотру, сформированные как критиками, так и зрителями", - говорит Илья Дядик, программный директор кинокомпании Arthouse Traffic.