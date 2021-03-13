Премьеры недели: Мила Кунис, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 657
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 441
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2061
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1053
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 11988
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 252
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 324
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2151
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1035
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
9
8
4
5
6
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Видео
Все видео
"Безумное порно" показывает энциклопедию хорроров Украины
"Безумное порно" показывает энциклопедию хорроров Украины
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Группа Kalush делает антипропаганду нездорового образа жизни
Группа Kalush делает антипропаганду нездорового образа жизни
Что смотреть в марте: самые ожидаемые фильмы месяца
Что смотреть в марте: самые ожидаемые фильмы месяца
"Мы не принадлежим языку" - украинский рэпер объяснил, почему спел на английском
"Мы не принадлежим языку" - украинский рэпер объяснил, почему спел на английском
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 522
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2151
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 324
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 189
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 00:46

Премьеры недели: Мила Кунис, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун

  Комментировать

В украинский прокат выходят преимущественно американские ленты и канадско-бельгийский триллер.

Дать дуба в округе Юба, реж. Тейт Тейлор, США

Домохозяйка мечтает стать знаменитой. Ее муж исчезает. Сразу попадает на телевидение. Однако копы считают, что женщина причастна к преступлению, по сюжету. Главные роли воплотили Мила Кунис и Эллисон Дженни.

"Смотря эту черную комедию и криминальный фарс, возникает вопрос: "Почему так много именитых актеров подписались на это?". Костюмы и декорации больше рассказывают о характерах персонажей, чем они сами. Это отвлекает. "Дать дуба в округе Юба" имеет все клише фильмов о преступлениях, которые никак не влияют на сюжет. Сцены насилия - нечто среднее между лентами Квентина Тарантино и мультиками "Луни Тюнз".

Единственный плюс - Эллисон Дженни. Удивительный образ, как всеми покинутая женщина оживает, обманывая и манипулируя, процветает в фальшивой приязне от СМИ. Так становится самодовольным чудовищем, одержимым идеей рассказывать истории. Даже если они ложные ", - говорится в рецензии на Hollywood Reporter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Безумное порно" показывает энциклопедию хорроров Украины

Дом моды Кардена, реж. П. Девид Еберсоул, Тодд Хьюз, США

Документальная лента рассказывает о французском модельере Пьере Кардене, одного из основоположников стилей "унисекс" и "от кутюр". Умер в 2020 году, до этого предоставил режиссерам полный доступ к собственным архивам.

Карден открыл свой дом моды в 28, возглавлял ателье Кристиана Диора, одевал Битлз, помогал Жану-Полю Готье делать первые шаги в модной индустрии и жил в странном пузырьковом дворце.

Фильм содержит интервью Жан-Поль Готье, Филипп Штарк, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Пей Жан-Мишель.

Автор: Kino-teatr.ua
  Эллисон Дженни (слева) воплотила домохозяйку Сью, у которой внезапно исчезает муж. Ее сестра, журналистка Нэнси, делает об этом сюжеты на телевидении. Сью становится популярной, ради славы начинает импровизировать и придумывать детали преступления, по сюжету. Журналистку сыграла Мила Кунис.
Эллисон Дженни (слева) воплотила домохозяйку Сью, у которой внезапно исчезает муж. Ее сестра, журналистка Нэнси, делает об этом сюжеты на телевидении. Сью становится популярной, ради славы начинает импровизировать и придумывать детали преступления, по сюжету. Журналистку сыграла Мила Кунис.

Трафик, реж. Николас Джареки, Канада, Бельгия

Триллер рассказывает про трех: международного наркоторговца, наркозависимого архитектора и работника фармацевтической компании, который сомневается в безопасности ее препаратов.

Главные роли исполнили Гэри Олдмен, которого критики называют одним из лучших британских актеров, Эванджелин Лилли, известная ролями в киновселенной Marvel и "Хоббита", и Арми Хаммер. Последний ближайшее время не будет сниматься. Отстранили от всех проектов, потому что попал в секс-скандал. Его бывшие заявили, что Хаммер психически больной. Опубликовали переписки в Instagram.

"Актер возбуждался от мыслей, как разрезает девушек на кусочки, бреет их налысо, отрубает пальцы на ногах, а затем сохраняет с собой частицы своих рабынь. Он мечтал сломать жертве ребра, довести ее до неистового состояния, а затем сшить все назад", - пишут американские СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голливудская пара объявит номинантов на "Оскар"

Беги, прячься, бей, реж. Кайл Ранкин, США

Террористы захватывают целую школу. Заставляют учеников вести онлайн-трансляцию и выполнять установленные правила. Спасти себя и одноклассников решает 17-летняя Зои, по сюжету.

Главную роль исполнила 20-летняя Изабель Мэй, звезда сериала на Netflix Alexa & Katie и телешоу "Молодой Шелдон".

В украинском прокате еще идет реставрированая версия культового фильма 2000 года "Любовное настроение".

Действие происходит в Гонконге в 1962-м. Две супружеские пары одновременно поселяются в соседних квартирах. Пока их половинки на работе и в заграничных командировках, журналист господин Чоу и секретарша госпожа Су проводят много времени в одиночестве. Начинают общаться. Выясняют, что их партнеры - любовники. Постепенно и сами сближаются, по сюжету.

"Фильм получил почти 50 различных наград, среди которых основными являются 2 приза Каннского кинофестиваля - за лучшую мужскую роль и технический гран-при. На протяжении своего существования его непременно вносят во все возможные списки лучших и обязательных к просмотру, сформированные как критиками, так и зрителями", - говорит Илья Дядик, программный директор кинокомпании Arthouse Traffic.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьеры недели: Мила Кунис, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 202735
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 81194
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 16299
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 13374
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 11988
Культура
"Безумное порно" показывает энциклопедию хорроров Украины
"Безумное порно" показывает энциклопедию хорроров Украины
 Просмотров: 720
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
 Просмотров: 63
Голливудская пара объявит номинантов на "Оскар"
Голливудская пара объявит номинантов на "Оскар" Просмотров: 153
Маколей Калкин будет заниматься сексом с 71-летней женщиной
Маколей Калкин будет заниматься сексом с 71-летней женщиной Просмотров: 1656
Покажут финал сериала о борьбе с "оборотнями в погонах"
Покажут финал сериала о борьбе с "оборотнями в погонах" Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
4
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
3
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
2
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
Голосов: 54
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть