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среда, 02 декабря 2020 18:37

Премьеры недели: Богдан Бенюк, Василий Стус и Уэйн Гретцки

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Мать апостолов

2014-й. Транспортный самолет Ан-26 отправляется в рейс на Донбасс с гуманитарным грузом. Есть несколько часов для возвращения на базу, но его поражает ракета российского истребителя. Мать командира экипажа, этнограф Софья Павловна из Винницы, узнает об авиакатастрофе. Отправляется на поиски сына, по сюжету.

"Актерская жизнь вторичная. Как невеста ждал режиссера. На блюдечке приносят готовые темы и персонажи. Наконец дали роль жителя Донецкой области. Еще отвечающую моим моральным и политическим принципам, - говорит актер Богдан Бенюк. - Мой герой Федор живет на оккупированной территории. Возвращается из Харькова, ездил к детям. Недавно потерял жену. А здесь в автобусе встречает Софию. Покоряет его пением по-украински. Для прикрытия Федор общается на русском, на самом деле украиноязычный. Чувствует от нее тепло. Между такими разными людьми возникает связь, я бы даже сказал любовь. Поэтому Федор решает помочь. С ней отстреливается от боевиков, получает ранение. Это уклон без вести пропавшим героям. В Донецкой области до сих пор ведется партизанская война. Тайно борются за восстановление Украины, а мы их не прославляем. Поэтому называю этот фильм раной.

"Родила мать сына" - звучат слова в конце фильма. Вот с этого все и начинается. Вся история, беда, трагедия, драма - все эти переживания, которые касаются того, кто дал жизнь. Вспомним своих матерей и истории, которые у нас есть. Они абсолютно идентичны. Народ от народа в этом плане не отличается. Когда человек рождается, потом эту жизнь должен кто-то защищать. Прежде всего ангел-хранитель, Господь Бог, мать и те, кто ближе всего к той личности. Важно, чтобы эти охранники заботились о тебе , чтобы жизнь продолжалась. Пожалуй, горсть земли, которую главная героиня взяла с могилы сына, и будет продолжением тех вещей, которые связаны с защитой определенной территории. Недаром здесь есть кадры, где аист прилетает в пустого гнездо и улетает из него, когда сыновей нет. Понимаешь, что пустое будет до поры до времени. Там появится новый аист и новая жизнь".

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"Это не агитационная лента, где есть разделение на плохих и хороших украинцев. Настоящее зло здесь русские, - говорит актриса Светлана Осипенко. Сыграла мать сепаратиста. - Им важна только экспансия, строят империю. Главари сепаратистов по-глупости им продались. В Украине есть воры, но они наши. Сами разберемся. Нельзя, чтобы вмешивался третий. Как писал Тарас Шевченко, в твоем доме сидит враг и смеется над тобой.

Моя героиня теряет на войне сына. Хотя считает виновными "майданутых", ее горе ничем не отличается от других матерей. В ленту не вошли сцены, где подробно рассказывает, почему муж держит пленных, почему брат и сын стали наемниками. Режиссер Заза Буадзе не хотел резать фильм. Сказал, что лучше руки. Первая версия длилась три с половиной часа. Надеюсь, что история войдет в сериал. Его трудно продвинуть на телеканалы. Они игнорируют тему войны. Дали установку не напрягать зрителя. Наш президент считает, что "увидел в глазах Путина желание мира". Но военные фильмы нужны ветеранам и близким погибших, потому остались один на один с болью потери. Присылали "Мать апостолов" на международные кинофестивали. Российское лобби оказалось таким мощным, что фильм отовсюду сняли".

Дублерша

Кэнди всю жизнь мечтала стать выдающейся актрисой. Вместо этого работает дублером звезды кино. Последнюю заставляют записаться на курсы реабилитации. Нанимает дублершу, чтобы та поехала в больницу вместо нее. Изначально план кажется гениальным, пока женщины не обмениваются карьерой, парнем и домом, по сюжету.

Продюсером и исполнителем двух главных ролей стала Дрю Бэрримор. Ее карьера началась еще в 2 года. Семья Бэрримор оказала значительное влияние на театральную жизнь Америки в начале ХХ века. Сейчас Бэрримор снялась в почти 70-ти фильмах и сериалах.

Юки

"В Северной Америке выходцев из Украины называют UKE. Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли - главного трофея лиги NHL - массово зафиксированы украинские фамилии игроков, - говорит режиссер и продюсер ленты Владимир Мула. - Они стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном. Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины".

"Дед Уэйна Гретцки Терентий жил на Берестейщине, в селе Огдемер. Это когда пересечь границу на Волыни через Припять - там также наша историческая территория. Украинские этнические земли простираются до Пинска, Мозыря и Брест-Литовского, - говорит один из соавторов фильма Николай Васильков. - Уэйн Гретцки подтвердил, что сначала он общался с бабушкой только на украинском. Она учила его нашему языку, так как не знала английского.

Оказалось, что Гретцки прекрасно разбирается в современной геополитике и понимает, кто есть кто. Он поддерживает украинских фронтовых врачей, понимая, что между Украиной и Россией идет война. Направляет им медикаменты. С ним солидарен Юджин Мельник - владелец клуба Оттава Сенаторз.".

Ваш Василий

В документальной ленте про Василия Стуса рассказывают его родные - сестра Мария и сын Дмитрий, а также единомышленники и товарищи. Реальная история жизни поэта, построенная из отрывков стихотворений, дневников, писем, выступлений и фрагментов из допросов.

"Использовали прямую речь, будто поэт рассказывает свою историю, - говорит режиссер Светлана Рудюк. - Фрагменты озвучил актер столичного театра Франко Ярослав Гуревич. Такой подход - попытка современного киноязыка. Чтобы зритель воспринимал Стуса как своего ровесника, с которым можно выпить кофе и пообщаться.

Лента охватывает последние 20 лет жизни поэта. От 4 сентября 1965 года, когда во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в столичном кинотеатре "Украина" он публично выступил против массовых арестов украинской интеллигенции, его освободили из аспирантуры Института литературы до ночи на 4 сентября 1985-го. Тогда Стус погиб в колонии для политических заключенных в Пермской области России.

Ключевой была работа с архивами. Изучили все шесть томов уголовного дела Стуса. Прочитала его письма к близким. Поэт почти все описывал в дневниках, старался как можно больше информации оставить о себе.

Сотрудничали с львовским рэпером Степаном Бурбаном. Главной музыкальной темой стала его песня на стихотворение Стуса "Ще й до жнив не дожив".

Для меня Стус - борец. Имел свои переживания, сломы, сомнения. Осознавал себя частью украинской культуры. Мечтал заниматься литературой, а не политикой. Быть поэтом, а не диссидентом. Но советский режим подтолкнул его к точке невозврата".

Ау

"Аутизм - не болезнь, а состояние, с которым человек рождается. Аутизм - это пожизненная особенность развития мозга, которая влияет на коммуникацию и отношения с другими людьми, на восприятие и понимание окружающего мира. Герои фильма Ольги Калчугиной - две украинские семьи, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра. В центре сюжета - две мамы со своими сыновьями 10-ти и 15-ти лет. Женщины дружат, делятся трудностями и радостями, поддерживают друг друга, хотя и живут в разных странах. Свою ленту авторы адресуют не только сообществу тех, чьих семей это коснулось, а обществу в целом. Это приглашение каждому зрителю к пониманию, терпимости и расширению кругозора ", - говорят в Госкино.

Завершился съемочный период драмы режиссера Марины Эр Горбач "Клондайк", действие которой происходит на Донбассе. Творческая команда представила тизер фильма.

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