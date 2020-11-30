Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть

Актриса Оксана Черкашина играет главную роль в драме "Клондайк" о Донбассе 2014-го. Выход ленты в прокат планируют летом следующего года. Фото: facebook.com

Завершился съемочный период драмы режиссера Марины Эр Горбач "Клондайк", действие которой происходит на Донбассе. Творческая команда представила тизер фильма.

"Лента рассказывает о рождении ребенка во время войны, когда будущая жизнь зависит от смерти. Это история о трех днях из жизни семьи, которая оказалась перед сложным выбором: могут ли близкие люди с разным прошлым идти в общее будущее", - говорится в анонсе.

По словам создателей, одна из драматургических линий - события, связанные со сбитием пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17 17 июля 2014 года.

Главные роли исполнили Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Съемки проходили в Одесской области. Производство компании KEDR FILM при поддержке Держино. Бюджет - 25,9 млн грн.

"Я счастлива, что мы рискнули и отсняли фильм в этом году. Несмотря на пандемию, удалось реализовать задуманное, - говорит Марина Эр Горбач. - В нем есть понятная история семьи, мой авторский киноязык, но главное: мы были очень свободными, когда творили "Клондайк". Надеюсь, это чувство свободы передастся будущему зрителю".

Релиз в Украине состоится в 2021-м. Также запланированы показы в Турции и Нидерландах.

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Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы. Международная группа криминалистов (J.I.T.), созданная для расследования трагедии малазийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством. В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" возобновляются слушания по делу о катастрофе. Слушания проходят при отсутствии всех 4 обвиняемых: россиян Пулатова, Гиркина (Стрелкова), Дубинского и украинца Леонида Харченко.