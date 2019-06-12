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Премьера антиутопической оперы Gaz состоялась в киевском театре им. Ивана Франко.
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среда, 12 июня 2019 21:45

Премьера антиутопической оперы Gaz состоялась в киевском театре им. Ивана Франко.
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Артисты вышли на поклон после представления
Фото: Анастасия Мантач
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Руслан Кирш и Марьяна Головко играют влюбленных

Поставила американка Вирляна Ткач. Композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко.

В 2112 году газ единственный источник энергии. Судьба планеты зависит от этого ресурса. На заводе по добыче газа не покладая рук работают люди будущего. Напоминают зомби, постоянно выкрикивают "газ". Начальник завода играет на пианино - пульте управления заводом. На этом фоне разворачивается история любви. Молодые люди полностью отдаются чувствам и забывают о работе. Это приводит к взрыву на заводе, по сюжету. Музыка в опере похожа на индустриальный шум. Актеры двигаются скованно, будто работы.

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Оперу поставили по мотивам спектакля Леся Курбаса "Газ" 1923 года. Вирляна Ткач давняя поклонница режиссера. По словам американки, ее дед был знаком с Курбасом, поэтому постановщица с детства слышала это имя. Однако увлеклась творчеством режиссера только в студенческие годы.

"Мой научный руководитель по театральному искусству сказал, что я должна написать тезисы и еще одну работу о каком-то режиссере. Я пошла в библиотеку решив, что выберу кого-то из украинцев. Все же знают, что у меня украинские корни, потому что мое имя тут же вызывает этот вопрос. Выбрала Леся Курбаса. Я написала такие длинные тезисы! Должна была отдать 70 страниц, а написала под 300 ", - рассказала Вирляна Ткач.

Постановка Олеся Курбаса "Газ" и опера Вирляны Ткач Gaz поставленные по мотивам пьес немецкого драматурга Георга Крайзера "Газ" 1918 года и "Газ II" 1919-го. Экспрессионистские работы основываются на страхе людей первой половины ХХ в. перед прогрессом. Немец изобразил мир через 100 лет в виде огромного завода. Так по мнению драматурга должны выглядеть 2018-2019 г.г.

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