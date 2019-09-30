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понедельник, 30 сентября 2019 11:51

Представили трейлер сериала "Война миров"

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Представили трейлер сериала &quot;Война миров&quot;
События сериала продолжаются в конце 19 века. Фото: images.unian.net

Обнародовали трейлер нового сериала "Война миров".

Его сняли по роману английского писателя Герберта Уэллса с таким же названием. Видео показало BBC на YouTube канале.

События сериала продолжаются в конце ХІХ в.

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По сюжету, Землю атаковали марсиане. Главный герой, британец Джордж (Рейф Сполл) вместе с любовницей Эми (Элеанор Томлинсон) вынужден спасаться от инопланетян.

В сериале 3 серии. Премьера "Война миров" должна состояться осенью 2019-го, но точной даты пока нет.

Disney представил трейлер мультфильма "Ледяное сердце-2". В ролике показали новые кадры и подробнее рассказали о сюжете будущей ленты.

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