Вышел трейлер "Ледяного сердца 2"

В лесу главная героиня узнает, откуда у нее вообще взялись магические способности Фото: kinofilmpro.ru

Disney представил трейлер мультфильма "Ледяное сердце 2". В ролике показали новые кадры и подробнее рассказали о сюжете будущей ленты.

Вторую часть анимационной ленты "Ледяное сердце" посвятят заколдованном лесу. В него нельзя ни войти, ни выйти. Эльза и Анна отправятся в опасное путешествие, чтобы спасти королевство Еренделл, пишет Радио Максимум.

В лесу главная героиня узнает, откуда у нее вообще взялись магические способности.

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В украинский прокат мультфильм "Ледяное сердце 2" выйдет 21 ноября 2019-го.

Тизер мультфильма "Холодное сердце 2" от американской киностудии Walt Disney установил рекорд по просмотрам. За первые 24 ч. после появления в сети ролик посмотрели 116 млн раз. Это лучший результат для трейлеров анимационных фильмов. Предыдущий рекорд принадлежал "Суперсемейке 2", ролик которой посмотрели 113 млн раз за первые сутки.