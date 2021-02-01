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вторник, 02 февраля 2021 11:01

Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память

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Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Черниговская журналистка Вера Курико получила премию "ЛитАкцент года - 2020". Ее книгу "Улица причастных. Черниговское дело Левка Лукьяненко" отметили в номинации "Литературоведение, эссеистика, художественный репортаж". Фото: facebook.com

Роман Софии Андрухович "Амадока" всеобъемлющий, как жизнь.

Так считает литературовед Ярослава Стриха. Вошла в состав жюри премии "ЛитАкцент года", в рамках которой выбрали лучшие украинские книги 2020-го в 3 номинациях.

Номинация "Проза" - София Андрухович "Амадока"

Археолог Богдан потерял память после ранения во время войны в Донбассе. Попадает в столичный военный госпиталь. Не имеет никаких документов, а изувеченное лицо никто не может узнать. Там его находит сотрудница архива Романа. Выдает себя за жену и забирает в дачный дом под Киевом. С помощью фотоархива, семейных историй и выдумок пытается вернуть мужчине воспоминания или создать новые, по сюжету.

Под одной обложкой имеем по сути 3 разных романа

"Произведение наградили за глубокое освещение непростых страниц нашего прошлого. В частности, Холокоста, который происходил при соучастии или молчаливом согласии местного населения. Которое если и не помогало истреблению евреев, то хотя бы часто не хотело рисковать и спасать, - говорит Ярослава Стриха. - За широту рефлексии. Объединяет множество сюжетов из истории Украины - от Сковороды и Пинзеля до нынешней российско-украинской войны. За стилистическую изобретательность, ведь видим здесь стилизацию под тексты Виктора Петрова-Домонтовича, который является одним из героев "Амадоки". За тонкий анализ не так памяти, как забывания. Наш выбор, чего не помнить, нередко оказывается не менее красноречивым. За масштаб. Под одной обложкой имеем по сути 3 разных романа. О нашей современности, Второй мировой и Расстрелянном возрождении".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война на Донбассе сочетается с Холокостом в Галичине. И как обе эти темы касаются сталинских репрессий - София Андрухович

Номинация "Литературоведение, эссеистика, художественный репортаж" - Вера Курико "Улица причастных. Черниговское дело Левка Лукьяненко"

Книга рассказывает об ул. Рокоссовского в Чернигове, на которой в течение 1976-1977 годов между 2 ссылками жил Левко Лукьяненко. В 2018-м хотели переименовать в его честь, но часть жителей были против.

Выбрала 2 года из жизни, возможно, самого известного украинского диссидента, символа нашей Независимости. Показывает не только часть биографии Лукьяненко, но и советскую систему в целом

"Читается на одном дыхании и оставляет много вопросов, которые хочется осмысливать, - говорит литературовед Роксолана Свято. - Автор берет будто бы исследованную тему - диссидентство. Раскрывает через особый ракурс. Выбрала 2 года из жизни, возможно, самого известного украинского диссидента, символа нашей Независимости. Показывает не только часть биографии Лукьяненко, но и советскую систему в целом. Как функционировало тогдашнее общество. Как вытесняли неугодных людей. Как так называемое малое зло доносов способствовало большому - заключениям.

Вера Курико также делает тонкий переход к современности, переносит нас в 2018-й. Оказывается, непроговоренное касательно советского периода влияет на то, как мыслим о себе сегодня. Некоторые вопросы мы как общество себе еще не задавали".

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Номинация "Поэзия" - Ирина Шувалова "Каменьсадлес"

"Во времена пандемии, когда мы боялись выйти наружу, автор предложила посмотреть внутрь себя. А там целый мир. Где человек и природа безусловно связаны, - говорит литературовед Богдана Романцова. - Соединиться с природой значит обеспечить себе бессмертие. Вода, вино, кровь - постоянные образы сшивают сборник в единое целое. Это поэзия, которая исцеляет".

Спецнаграды получили Владимир Аренев за роман "Заклятый меч, или Голос крови" и Александр Михед за книгу "Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток".

В длинный список "ЛитАкцента года" в этом году попали 15 изданий, в короткий - 9. В книжном рейтинге участвовали произведения отечественных авторов, написанные на украинском языке и изданные с декабря 2019 года по декабрь 2020-го.

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