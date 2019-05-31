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пятница, 31 мая 2019 13:18

Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"

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Появился первый тизер исторической драмы &quot;Черный ворон&quot;
Премьера полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по роману Василия Шкляра появится вскоре в кинотеатрах страны. Фото - 1plus1.ua

Премьера полнометражной исторической драмы "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра, появится вскоре в кинотеатрах страны.

Лента рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его селе. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом. И начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и своей семьи, сообщает "1+1".

Главную роль Ивана Ворона выполнил украинский актер Тарас Цимбалюк. Роли его собратьев сыграли Павел Москаль (Оборотень) и Азизбек Абдурашидов (Ходя). Главного антагониста - чекиста Евдокимова сыграл Андрей Мостренко, а еще одного отрицательного персонажа - Птицына на экранах воплотит Алексей Тритенко, на счету которого роли в таких исторических проектах, как "Круты 1918" и "Сувенир из Одессы". Народная артистка Украины Наталья Сумская выполнила в историческом фильме роль гадалки Евдокии.

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Производством ленты занимается "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала "1+1" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"История ленты охватывает одну из самых драматических страниц истории нашей страны, показывает пример непокорности и мужественной борьбы за свободу и независимость родной земли. Это один из самых ожидаемых в прокате фильмов этого года, и я рад, что уже совсем скоро картина доберется до широких экранов", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, сценарист - Тарас Антипович, оператор-постановщик - Александр Кришталович, художник-постановщик - Игорь Филиппов, художник по костюмам - Мария Цветок, художник по гриму - Лариса Сапанович. Исполнительные продюсеры - Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма - Александр Ткаченко.

Завершился съемочный процесс фильма "Черный ворон" по роману Василия Шкляра "Залишенець. Черный Ворон". Съемки продолжалось с октября прошлого года.

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