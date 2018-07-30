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понедельник, 30 июля 2018 21:46

Появились первые кадры сериала "Маньяк" с Эммой Стоун

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Появились первые кадры сериала &quot;Маньяк&quot; с Эммой Стоун
"Маньяк": появился трейлер сериала с Эммой Стоун. Фото: IndieWire

Стриминговий сервис Netflix поделился тизером к новому сериала "Маньяк" в жанре черной комедии. Главные роли исполняют голливудские звезды Эмма Стоун и Джона Хилл.

Хилл играет пациента психиатрической больницы, который не разговаривает, живет в вымышленном мире. Героиня Стоун по сюжету является сотрудницей больницы, которая попытается извлечь пациента из этого состояния.

В тизере герои сериала сидят за столом и смотрят друг на друга.

Режиссером телефильма стал Кэри Фукунага, известный по работе над фильмами "Оно", "Джейн Эйр", сериалу "Настоящий детектив".

Премьера сериала "Маньяк" состоится 21 сентября на Netflix.

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Студия Playground Entertainment заявила о намерении снять сериал о профессоре Мориарти - недруга Шеролока Холмса. Сериал расскажет о Мориарти и его приятеля Морана, которые контролируют криминальный мир Лондона. Дуэт представлен как зеркальное воспроизведение команды Холмса и его друга доктора Ватсона. Телефильм снимут по роману английского писателя Кима Ньюмана "Профессор Мориарти Собака ДьЮрбервилля". Книга, которая вышла в 2011 году, стала неофициальным продолжением серии детективных книг Артура Конан Дойла.

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Дата
30
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