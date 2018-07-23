Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг

Опубликовали новый трейлер фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда". Фото: Прямий

Студия Warner Brs опубликовала свежий ролик фильма по вселенной Джоан Роулинг "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" режиссера Дэвида Йейтса.

Первый фильм закончился тем, что Ньют Скамандер вместе с Магическим Конгрессом США поймал опасного темного волшебника Гелерта Гриндельвальда. Однако Гриндельвальд все же сумел убежать. Он сплотил вокруг себя немало единомышленников, желающих лишь одного - доминирования чистокровных волшебников над немагическими существами. Помешать планам Гриндельвальда может только Альбус Дамблдор. Он объединяется со своим бывшим студентом Ньютом Скамандером, который стремится помешать планам темного мага.

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Темного волшебника Геллерта Гриндельвальда сыграл американский актер Джонни Депп, а Альбуса Дамблдора - Джуд Лоу.

В прокат лента должна выйти 15 ноября 2018.

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