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понедельник, 23 июля 2018 12:59

Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг

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Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг
Опубликовали новый трейлер фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда". Фото: Прямий

Студия Warner Brs опубликовала свежий ролик фильма по вселенной Джоан Роулинг "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" режиссера Дэвида Йейтса.

Первый фильм закончился тем, что Ньют Скамандер вместе с Магическим Конгрессом США поймал опасного темного волшебника Гелерта Гриндельвальда. Однако Гриндельвальд все же сумел убежать. Он сплотил вокруг себя немало единомышленников, желающих лишь одного - доминирования чистокровных волшебников над немагическими существами. Помешать планам Гриндельвальда может только Альбус Дамблдор. Он объединяется со своим бывшим студентом Ньютом Скамандером, который стремится помешать планам темного мага.

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Темного волшебника Геллерта Гриндельвальда сыграл американский актер Джонни Депп, а Альбуса Дамблдора - Джуд Лоу.

В прокат лента должна выйти 15 ноября 2018.

Редакция сайта Business Insider составило подборку самых ожидаемых фильмов, которые выйдут во второй половине 2018-го. В список попали ленты разных жанров: от боевиков и триллеров до комедий и мультфильмов. Всего - 39 картин.

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