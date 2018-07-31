"Повелитель волчиц" празднует юбилей: 10 интересных фактов об Олеге Виннике

Олег Винник празднует день рождения: интересные факты о певце. Фото: KP.UA

45 лет исполняется украинскому певцу Олегу Виннику, автору хитов "Нино" и "Волчица".

Gazeta.ua собрала 10 неожиданных фактов о народном любимце.

Певец родом из села Червоный Кут на Черкасщине. Его односельчане утверждают, что песня "Нино" написана в память о первой любви Винника. Избранницу певца звали Ниной.

8 лет Винник проработал оперным певцом в Германии, прежде чем получил первую главную роль в мюзикле. Ею стала партия Жана Вальжана в постановке по роману Виктора Гюго "Отверженные".

Проживая в Германии, певец подрабатывал частным учителем музыки.

Олег Винник активно занимался бодибилдингом. Однако после получения роли Жана Вальжана прекратил интенсивные тренировки.

Свою первую песню написал в 30 лет. Ею стала композиция "Аромат моей мечты".

Хобби Винника - автомобили. Предпочитает дорогие и качественные - например, марку BMW. Однако после похищения его машины в Киеве ездит на авто марки Mercedes.

Певец любит готовить, но не умеет делать выпечку. Друзей угощает блюдами тайской и кантонской кухни, а такой украинским борщом.

Винник имеет талисман - это иконка с изображением Пантелеймона Целителя.

Райдер Винника содержит 15 страниц. Главное требование в нем - это качественный звук.

150 тыс. зрителей собрал Олег Винник на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Певец стал хедлайнером первого, бесплатного дня фестиваля. Таким количеством посетителей Винник побил рекорд, который в прошлом году установила Верка Сердючка. На ее выступление пришло на 20 тыс. поклонников меньше.

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Олег Винник продолжит гастрольный тур во второй половине августа на стадионах Кропивницкого, Сум и Ровно. Затем певец даст дополнительные концерты в Черновцах и Житомире, а позже отправится в южные и восточные регионы Украины.