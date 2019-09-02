"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске

В черкасском кинотеатре Multiplex Dnipro Plaza продолжается показ фильма "Илловайск 2014 Батальон Донбасс".

К сеанса в 17:15 остается 10 мин. Сажусь рядом с пожилой женщиной с короткой стрижкой.

"Давно слежу за Иловайском. Сама там родилась и жила до 4 лет. Родители привезли меня в Черкассы, - рассказывает для Gazeta.ua 68-летняя Вера Майструк. - Вчера по телевизору видела, как солдаты почтили память погибших. Замедляли марш - впечатлило. Решила фильм прийти посмотреть. Обычно в кино не хожу. Удивило, что так мало людей пришли на показ", - обводит серыми глазами 6 человек, ожидающих, когда начнут пускать в зал.

Рядом садятся 2-е мужчин. Тот, что рядом с шрамом на лбу и узкими карими глазами, представляется Артемом Коломацким, 23 года. Друзья служат в полку "Азов". На столике рядом "Фанта", минеральная вода, чипсы и попкорн.

"Очень ждал показа. Во время службы увидел трейлер фильма. Вот приехал домой в отпуск и сразу на фильм. Есть люди, что рассказывали о событиях там от первого лица. Мало хорошего говорят, а чаще молчат. Считаю, что те, кто прошел через эти события, и те, что там погибли, совершили подвиг".

К разговору присоединяется светловолосый друг Иван, 22 года с татуировкой свастики на правой ноге.

"Украинцы должны знать свою недалекую историю. Очень много людей, которые дуб-дубом в исторических и современных событиях. Им навязывают совок. Многим сейчас просто почитать книгу лень. Вот для таких нужно кино. Адекватный способ передачи информации".

Автор: Gazeta.ua В черкасских кинотеатрах продолжается показ фильма "Илловайск 2014 Батальон Донбасс"

Дверь зала открывают. QR-код на билетах проверяет девушка-кассир в красной футболке. Желает приятного просмотра. Заходит 20 человек, еще 10 присоединяются, когда свет уже выключают. Сажусь перед ребятами из "Азова". Во время анонса фильма о Василие Стусе слышу от них: "Надо прийти".

Начинается сеанс. У большинства зрителей - поп-корн, фанта. Мужчина через два ряда вперёд открывает банку с пивом. В зале слышно хруст. Рядом блондинка периодически вздыхает: "О, Господи!", - скрещивает руки на груди.

После сеанса догоняю ребят из "Азова":

"В целом впечатления очень хорошие. Думал, будет побольше народа на такой фильм. Он для людей, живущих в центре Украины и не понимают, что идет война", - добавляет Артем.

"Премьерные показы продолжаются с четверга дважды в день, - рассказывает менеджер кинотеатра 35-летний Богдан Нечипоренко. - На сеансы приходит до 40 человек 25-35 лет. Часто семьями. Сам фильм ещё не видел".

На выходе встречаю 2 друзей. Парень в клетчатой ​​рубашке потупил взгляд вниз.

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"Понравилось реалистичностью. Тем, что были задействованы реальные участники событий. Буду теперь советовать всем посмотреть, - говорит 29-летний Станислав Чиж. - Больше всего поразили моменты, когда герои проявляли человечность - отпускали бывшего разведчика помогали сепаратистке. Эмоции есть, но всех еще не осознал. Следил за этими событиями с самого начала, все отражено правдиво: и наркомания, и найденный учителем пистолет. Знаю, потому что много общаюсь с теми, кто там жил и бывал".

На этой неделе состоялся премьерный показ фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". На мероприятие в столичный кинотеатр "Оскар" пришла вся съемочная группа картины и звезды шоу-бизнеса. Среди знаменитостей был стронгмен и актер Василий Вирастюк. На показ он пришел в повседневном стиле - белой футболке. Также среди приглашенных журналисты заметили режиссера Ахтема Сеитаблаева, который был в изысканном образе - черной рубашке и темных брюках.