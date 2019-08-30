На фильм "Иловайск" пришел Вирастюк и Сеитаблаев

На этой неделе состоялся премьерный показ фильма "Иловайск 2014. Батальон Донбасс". На мероприятие в столичный кинотеатр "Оскар" пришла вся съемочная группа картины и звезды шоу-бизнеса.

Среди знаменитостей был стронгмен и актер Василий Вирастюк. На показ он пришел в повседневном стиле - белой футболке. Также среди приглашенных журналисты заметили режиссера Ахтема Сеитаблаева, который был в изысканном образе - черной рубашке и темних штанах.

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Режиссером ленты стал Иван Тимченко. Чтобы точно воспроизвести события 2014 года, он вместе с командой пересмотрел документальные материалы о трагедии. На съемки картины пригласили около 50 бойцов батальона "Донбасс", которым удалось выжить в "Иловайском котле".

"Мы старались как можно правдивее рассказать историю битвы за Иловайск, донести до зрителя. Этот фильм - это благодарность не только бойцам батальона "Донбасс", которые в 2014 году защитили Украину от агрессора, но и всем тем, кто до сих пор продолжает нас защищать", - сказал Тимченко.

Бюджет картины - 33 млн грн. Картину снимали на Киевщине, Черниговщине и Кировоградщине. Тяжелую артиллерию снимали на полигоне "Азов" в Бердянске Запорожской области. Кроме профессиональных актеров, привлекли бойцов батальона "Донбасс". Героям, прототипами которых были погибшие, оставили их реальные позывные. Тем, кто выжил, изменили. После показа фильма в кинотеатрах планируют создать 4-серийную телеверсию "Иловайск 2014".