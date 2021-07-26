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вторник, 27 июля 2021 00:45

Популярный сериал возвращается после 8-летнего перерыва

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Популярный сериал возвращается после 8-летнего перерыва
Новый сезон сериала "Декстер" выйдет 7 ноября. Фото: Showtime

Американский сериал о судебном эксперте-маньяке Декстере Моргане возвращается на экраны спустя 8 лет после выхода предыдущего сезона.
Премьера 10-серийного продолжения под названием "Декстер: Новая кровь" состоится 7 ноября. Для шоу это станет 9 сезоном.

К исполнению главной роли возвращается Майкл С. Холл. В 2006 он получил премию Золотой глобус как лучший актер в драматическом сериале.
Также ожидается, что в продолжении Джон Литгоу вновь появится в образе маньяка Артура Митчелла, также известного как Троица - противника главного героя из 4 сезона шоу. Анонсировано и появление Дженнифер Карпентер в роли сестры главного героя Деборы. Предполагается, что эти персонажи вернутся в флэшбеках, так как они погибли в предыдущих сезонах сериала.

Декстер Морган покинул свою карьеру медицинского эксперта по брызгах крови в полиции Майами. Он инсценировал свою смерть, поменял имя и начал новую жизнь в городке в штате Нью-Йорк. Там он работает в магазине спортивных товаров, что предоставляет ему доступ к ножам, по сюжету.

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Сериал "Декстер" выходил на американском кабельном канале Showtime в 2006 - 2013 годах.
Первый сезон основан на романе 2004 года Джеффа Линдси "Спящий демон Декстера". Всего вышло 8 романов, последний - в 2015-м. Начиная с 2 тома сюжет книг в значительной степени отличается от сериала.

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