Полицейский взял в плен водителя Uber

В прокат выйдет американский боевик "Водитель для копа" Фото: planetakino.ua

11 июля в украинский прокат выйдет американский боевик "Водитель для копа" режиссера Майкла Дауса.

Главный герой ленты Стью работает водителем машины Uber. Он приятный, спокойный, очень вежливо общается с людьми. Его первый клиент - человек по имени Вик. Он полицейский детектив, который вызвал машину для оперативного задания. Теперь Стью будет с ним ездить по расследованию до тех пор, пока его не отпустят. По дороге будет пытаться сохранить собственную жизнь и 5-звездочный рейтинг.

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Съемки проходили в американской Атланте, штат Джорджия и Лос-Анджелесе. Главную роль водителя такси выполнил Кумейл Нанджиани, который в 2018 году был номинирован на премию "Оскар" за лучший сценарий. Также в фильме сыграли Дэйв Батиста, Бетти Гилпин и Натали Моралес.

Лента получила рейтинг Restricted. Часть ее материала предназначается для взрослых. Родители должны больше узнать о ней, прежде чем взять на просмотр детей. Рейтинг R также может быть назначен вследствие используемой в фильме насилия, секса или изображения употребления наркотиков.

6 июня в прокат вышла биографическая музыкальная драма "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.