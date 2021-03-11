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четверг, 11 марта 2021 19:50

Покажут финал сериала о борьбе с "оборотнями в погонах"

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15 марта в 21:25 на на канале 2 + 2 состоится премьера финального сезона детектива "Ментовские войны. Харьков".

В заключительной части сериала 16 серий. Сезон начинается с масштабного расстрела в студии программы "Жесткая правда". Туда в качестве эксперта по борьбе против нелегального оборота оружия приглашают подполковника Андрея Гордиенко. Он вместе с друзьями - оперативниками Дмитрием Вороновым и Богданом Харченко - берется за расследование. Именно это дело возвращает троицу к уголовному розыску. Им придется разоблачить преступную схему, в которой замешаны кроме уголовников нечистые на руку правоохранители.

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В главных ролях: Артем Позняк, Богдан Юсипчук, Сергей Листунов, Анастасия Рула.

Автор: Прес-служба канала 2+2
  Главные герои сериала "Ментовские войны. Харьков"
Главные герои сериала "Ментовские войны. Харьков"

Первый сезон детектива вышел на телеканале 2+2 в 2018 году. За три года в сериале снялись более 700 актеров. К производству детектива привлекли экспертов из правоохранительных органов, консультантов по оружию.

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