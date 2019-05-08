Покажут фильм об украинцах, которые принудительно работали в Германии

Автор: facebook.com Документальный фильм "Летописец" рассказывает о людях, которые принудительно работали в Германии во время Второй мировой войны. Ленту покажут 9 мая в столичном кинотеатре "Лира"

По случаю Дня памяти и примирения 9 мая в 16.00 в киевском кинотеатре "Лира" состоится показ документального фильма "Летописец" немецкого режиссера Маркуса Вэлша. Лента посвящена людям, которых вывозили на работу в Германию во время Второй мировой войны.

Главный герой фильма - Вилли Вайбель из немецкого города Зинген. В 1960 годах нашел коробку с документами в подвале завода, на котором тогда работал. В ней - личные дела людей, которых принудительно вывозили работать на фирму Maggi во времена Второй мировой войны. Вайбель начинает изучать эти дела. Несмотря на сопротивление чиновников, исследователь добивается въезда в Польшу и СССР и берет интервью у тех людей, которые пережили принудительную депортацию и были вынуждены замалчивать свой опыт по возвращении домой. Среди городов, в которых Вилли Вайбель находит бывших работников завода в Зингене, есть Полтава и Киев, по сюжету.

"Встречи с этими людьми - это история примирения, которая ведет нас к современной Германии. Фильм, впервые показанный в 2018 году, является результатом длительных исследований украинских и польских историков. Вопрос "двойного преследования" принудительно вывезенных на работу в нацистскую Германию из стран социалистического лагеря рабочих столь же важен, как и общеевропейское прорабатывание травмы, которую после себя оставила Вторая мировая война.

Maggi, бывший бенефициар принудительной трудовой системы, сейчас принадлежит компании Nestle. Как компания несет ответственность за свое прошлое? Почему так трудно признать свою ответственность? Или прошлое и настоящее более похожи, чем они кажутся на первый взгляд? Впервые в этом фильме официальные представители Nestle отвечают на вопросы о принудительном труде на камеру, хоть и не готовы встретиться с прошлым", - говорится в описании события на Facebook.

Над лентой работали оператор Александр Течинский из Днепра и композитор Юрий Гуржи из Харькова. Историки Екатерина Кобченко и Татьяна Пастушенко присоединились как консультантки по вопросам принудительного труда во времена Второй мировой войны.

После показа фильма состоится дискуссия при участии режиссера Маркуса Вэлша.

Картину "Летописец" будут демонстрировать с украинскими субтитрами. Вход свободный.

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Маркус Вэлш работал ассистентом режиссера над фильмом "Гуд бай, Ленин!" 2003 года.