Показали жуткий трейлер криминального сериала от Netflix

"Озарк": появился трейлер второго сезона. Фото: The Playlist

Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер 2 сезона криминального сериала "Озарк".

Главный герой - финансовый консультант, который со своей женой переезжает из престижного пригорода Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. Переехать героя заставили большие долги, возникшие из-за бизнеса по отмыванию денег для мексиканского наркокартеля.

Телефильм часто сравнивают с криминальным сериалом "Во все тяжкие", который называют одним из лучших американских сериалов.

Главные роли в сериале "Озарк" исполняют актеры Джейсон Бейтман, Лора Линни и Тревор Лонг.

Премьера второго сезона состоится 31 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Игры престолов" снимется в сказке о злом карлике

Netflix поделился тизером к новому сериалу "Маньяк" в жанре черной комедии. Главные роли исполняют голливудские звезды Эмма Стоун и Джона Хилл. Хилл играет пациента психиатрической больницы, который не разговаривает, живет в вымышленном мире. Героиня Стоун по сюжету является сотрудницей больницы, которая попытается извлечь пациента из этого состояния.