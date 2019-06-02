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воскресенье, 02 июня 2019 14:09

Показали трейлер "Рэмбо-5"

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Показали трейлер &quot;Рэмбо-5&quot;
Сталлоне снимается в пятой части киносерии о ветеране вьетнамской войны Джона Рэмбоwww.kinopoisk.ru

Показали трейлер голливудского боевика "Рэмбо: Последняя кровь". Главную роль исполнил 72-летний Сильвестр Сталлоне. Это пятый фильм о приключениях ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо. Первая часть вышла в 1982-м.

У Рэмбо постравматичний синдром. Чтобы забыть ужасы прошлого ветеран устраивается на ранчо в Аризоне ухаживать за животными. Герою Сталлоне помогают эмигрантка из Мексики Габриэла и ее бабушка Мария. Женщины решают посетить родину и долго не возвращаются. Рэмбо отправляется на их поиски. Сталкивается с преступной организацией, торгующей людьми.

Режиссер фильма Адриан Грюнберг наиболее известен криминальным боевиком "Веселые каникулы" с Мэлом Гибсоном в главной роли.

Снимать "Рэмбо-5" начали в сентябре прошлого года в столице Болгарии Софии. Также съемки прошли на Канарских островах в Испании, и Великобритании. Мировая премьера картины запланирована на 26 сентября.

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На пресс-конференции во время Каннского фестиваля в мае Сталлоне заявил, что не исключает появление шестого фильма о Рэмбо. Все будет зависеть от успеха "Рэмбо: Последняя кровь".

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