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понедельник, 17 мая 2021 00:45

Показали трейлер лесбийской драмы про монашек

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Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
В фильме "Бенедетта" Пола Вергувена Вирджиния Эфира играет монашку, которую обвиняют в сексуальных связях с другими монахинями и одержимости дьяволом. Фото: Twitter

В сети появился первый трейлер лесбийской драмы "Бенедетта". Премьера состоится 9 июля на Каннском кинофестивале.

Это первый фильм режиссера Пола Вергувена после пятилетнего перерыва. Последней картиной был триллер "Она" с Изабель Юппер.

"Бенедетта" расскажет о событиях XV века, когда молодая девушка Бенедетта Карлини приходит в монастырь. Еще с молодых лет известна чудесами, которые творит, поэтому героиня сразу начинает влиять на жизнь окружающих. Это не нравится религиозной верхушке. Осложняет ситуацию роман, который Бенедетта заводит с новенькой послушницей. Женщину обвиняли в сексуальных связях с другими монахинями и считали одержимой дьяволом.

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Основой сюжета стала книга Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy американской историкини Джудит Браун.

Главные роли исполнили Вирджиния Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Ламбер Вильсон и Дафна Патаки.

Пол Верговен - нидерландский и американский режиссер, известный по фильмам "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером и "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун. В своих работах кинематографист использует сцены эротики и насилия.

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