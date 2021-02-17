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среда, 17 февраля 2021 17:26

Показали постер и трейлер нового фильма Disney

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Показали 1-й постер фильма "Круэлла" от Disney. Расскажет о злодейку с "101 далматинца" Круэллу Де Виль. Ее сыграла американка Эмма Стоун.

Действие происходит в 1970-х в Лондоне. Круэлла учится на дизайнера, мечтает стать модельером. Параллельно работает на состоятельную баронессу. Становится одержимой собачьим мехом, по сюжету.

Для образа Круэллы создатели ленты вдохновлялись панк-роком, творчеством американской певицы Мадонны и мюзиклом "Шоу ужасов Рокки Хоррора".

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Автор: Instagram
  В сеть выложили постер фильма "Круэлла" от Disney. Эмма Стоун воплотила злодейку из "101 далматинца".
В сеть выложили постер фильма "Круэлла" от Disney. Эмма Стоун воплотила злодейку из "101 далматинца".

В фильме также снимались Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер, Джоэль Фрай. Режиссер - Крэйг Гиллеспи, снявший "Я, Тони" с Марго Робби. Премьеру запланировали на 28 мая 2021 года.

"101 далматинец" - повесть английской писательницы Доди Смит 1956 года. Студия Disney сняла за ней полнометражный мультфильм 1961 года. Имеет анимационное продолжение, 2 полнометражные ленты и мультсериал.

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