Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"

Американский канал HBO показал фрагменты своих сериалов 2019 года. В ролике есть кадры финального сезона "Игры престолов". Фото: hbo.com

Американский канал HBO опубликовал проморолик с анонсом своей продукции в телесезоне 2019 года. В тизер вошли кадры финального сезона "Игры престолов", а также новых сериалов "Чернобыль" и "Хранители".

Премьера восьмого сезона фэнтези-сериала "Игра престолов" состоится 14 апреля. Последний сезон саги на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина имеет шесть эпизодов.

Действие исторического мини-сериала "Чернобыль" происходит после взрыва четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Британский актер Джаред Харрис исполняет роль советского ученого-химика Валерия Легасова. Был одним из руководителей комиссии по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и участников в первый период после аварии. Прибыл на место катастрофы одним из первых и провел там примерно четыре месяца вместо допустимых 2-3 недель. Предложил засыпать четвертый энергоблок смесью доломита, бора, свинца и глины. По возвращении в Москву начал прямо говорить о недостатках конструирования ЧАЭС и ее реакторов, об ошибочности сокрытия от общественности масштабов и угроз аварии. В 1988 году во вторую годовщину Чернобыльской катастрофы совершил самоубийство.

Также в шоу совместного производства США и Великобритании снимаются англичанка Эмили Уотсон и швед Стеллан Скарсгард. "Чернобыль" будет состоять из пяти серий.

Фантастический сериал "Хранители" рассказывает об альтернативной реальности Соединенных Штатов Америки, где супергерои объявлены вне закона. Одну из главных ролей играет англичанин Джереми Айронс. Шоу снимают по мотивам серии комиксов "Хранители" от сценариста Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса. Американская компания DC Comics издала произведение в течение 1986-1987 годов.

Кроме того, в видео канала HBO есть фрагменты таких сериалов, как фэнтези "Темные начала" по трилогии книг англичанина Филипа Пулмана и детективная драма "Большая маленькая ложь" по роману австралийки Лианы Мориарти. Также показали кадры полнометражного вестерна "Дедвуд", который является продолжением одноименного сериала.

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Канал HBO существует с 1972 года. Является подразделением корпорации WarnerMedia. Выпустил сериалы "Клан Сопрано", "Подпольная империя", "Рим", "Настоящая кровь", "Секс и город", "Настоящий детектив", "Западный мир", "Однажды ночью".