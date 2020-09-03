Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 288
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 756
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 630
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2205
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 495
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 630
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1467
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3600
Фото
Все фото
3
8
7
11
3
На День Независимости мы получили модернизированный &quot;Голубой огонек&quot; - музыкальный критик
На День Независимости мы получили модернизированный "Голубой огонек" - музыкальный критик
&quot;Таких актеров еще 100 лет не будет&quot; - Богдану Ступке исполнилось бы 79 лет
"Таких актеров еще 100 лет не будет" - Богдану Ступке исполнилось бы 79 лет
Участники Евровидения от Украины Go_A дали первое живое выступление после карантина
Участники Евровидения от Украины Go_A дали первое живое выступление после карантина
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Видео
Все видео
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Фильм об оккупированнном Луганске вышел в прокат
Фильм об оккупированнном Луганске вышел в прокат
"Тенет" Кристофера Нолана вышел в прокат
"Тенет" Кристофера Нолана вышел в прокат
Фильм о пропавшем на Донбассе украинском добровольце покажут на ОМКФ 2020
Фильм о пропавшем на Донбассе украинском добровольце покажут на ОМКФ 2020
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2403
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5904
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 36
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
четверг, 03 сентября 2020 18:45

Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде

  Комментировать
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
По сюжету, Бонд возвращается на службу после отставки. Фото: кадр из фильма

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Мировую премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года перенесли с апреля на ноябрь из-за распространения коронавируса.

По сюжету, Бонд, которого в последний раз играет Дэниэл Крэйг, возвращается на службу после отставки. Его давний друг, агент ЦРУ Феликс Лейтер, просит Бонда помочь найти похищенного ученого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"

Также Бонду предстоит раскрыть тайну своей девушки, которая каким-то образом связана с главным злодеем. Роль последнего сыграл Рами Малек ("Богемная рапсодия", "Мистер робот").

Новым агентом 007 станет Лаша Линч, известная только с участием в супергеройском фильме Капитан Марвел. В фильме можно будет увидеть и уже знакомых персонажей в исполнении Кристофа Вальца, Леа Сейду, Рэйф Файнса, Джеффри Райта и Бена Уишоу.

Netflix выпустил трейлер детективного фильма "Энола Холмс" про сестру того самого Шерлока. Фильм с 16-летней Милли Бобби Браун в главной роли выйдет 23 сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Показали первый трейлер фильма "Дьявол навсегда"
Показали первый трейлер фильма "Дьявол навсегда" Просмотров: 153
"Окрашенный птенец": показали трейлер украинского фильма, который шокировал Европу
"Окрашенный птенец": показали трейлер украинского фильма, который шокировал Европу Просмотров: 1260
Показали трейлер фильма об украинцах, которые прославились в НХЛ
Показали трейлер фильма об украинцах, которые прославились в НХЛ Просмотров: 351
Презентовали трейлер приключенческой комедии о Тарасе Шевченко
Презентовали трейлер приключенческой комедии о Тарасе Шевченко Просмотров: 702
Сейчас вы читаете новость «Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 37622
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 15984
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 15751
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 8640
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 8640
Культура
Telepopmusik выпустили клип о Чернобыле и советской пропаганде
Telepopmusik выпустили клип о Чернобыле и советской пропаганде Просмотров: 27
Начала работать онлайн-библиотека украинских короткометражек
Начала работать онлайн-библиотека украинских короткометражек Просмотров: 54
Правительство не давало денег на музыкальное попурри на Софийской площади. Банковая молчит
Правительство не давало денег на музыкальное попурри на Софийской площади. Банковая молчит Просмотров: 234
Volia и Netflix покупают украинские фильмы
Volia и Netflix покупают украинские фильмы Просмотров: 180
Фильм об оккупированнном Луганске вышел в прокат
Фильм об оккупированнном Луганске вышел в прокат
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
5
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
4
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Голосов: 365
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua