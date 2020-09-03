Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде

По сюжету, Бонд возвращается на службу после отставки. Фото: кадр из фильма

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Мировую премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года перенесли с апреля на ноябрь из-за распространения коронавируса.

По сюжету, Бонд, которого в последний раз играет Дэниэл Крэйг, возвращается на службу после отставки. Его давний друг, агент ЦРУ Феликс Лейтер, просит Бонда помочь найти похищенного ученого.

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Также Бонду предстоит раскрыть тайну своей девушки, которая каким-то образом связана с главным злодеем. Роль последнего сыграл Рами Малек ("Богемная рапсодия", "Мистер робот").

Новым агентом 007 станет Лаша Линч, известная только с участием в супергеройском фильме Капитан Марвел. В фильме можно будет увидеть и уже знакомых персонажей в исполнении Кристофа Вальца, Леа Сейду, Рэйф Файнса, Джеффри Райта и Бена Уишоу.

Netflix выпустил трейлер детективного фильма "Энола Холмс" про сестру того самого Шерлока. Фильм с 16-летней Милли Бобби Браун в главной роли выйдет 23 сентября.