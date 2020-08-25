Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"

Компания Warner Bros. выпустила тизер второй части фильма "Отряд самоубийц".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на студию Warner Bros.
Режиссером продолжения "Отряда самоубийц" стал Джеймс Ганн. В сиквелле появятся актеры из предыдущей части фильма, такие как: Марго Робби, Виола Дэвис и Юэль Киннаман. К ним присоединятся новые звезды мирового уровня - Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Уайтити, Идрис Эльба, Нейтан Филлион, Питер Капальди, Майкл Рукер, Стр Рейд и Алисе Брага.
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Супергеройский фильм "Аквамен" собрал $1 млрд в мировом прокате, сообщает Box Office Mojo. Это лучший результат для кинофраншизы под условным названием "Расширенная вселенная DC".
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