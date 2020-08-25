Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"

Режиссером продолжения "Отряда самоубийц" стал Джеймс Ганн. Фото: pixabay.com

Компания Warner Bros. выпустила тизер второй части фильма "Отряд самоубийц".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на студию Warner Bros.

Режиссером продолжения "Отряда самоубийц" стал Джеймс Ганн. В сиквелле появятся актеры из предыдущей части фильма, такие как: Марго Робби, Виола Дэвис и Юэль Киннаман. К ним присоединятся новые звезды мирового уровня - Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Уайтити, Идрис Эльба, Нейтан Филлион, Питер Капальди, Майкл Рукер, Стр Рейд и Алисе Брага.

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Супергеройский фильм "Аквамен" собрал $1 млрд в мировом прокате, сообщает Box Office Mojo. Это лучший результат для кинофраншизы под условным названием "Расширенная вселенная DC".