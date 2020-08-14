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пятница, 14 августа 2020 13:38

Показали первый трейлер фильма "Дьявол навсегда"

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Показали первый трейлер фильма &quot;Дьявол навсегда&quot;
Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Роберт Паттинсон. Фото: Pixabay

Первый трейлер фильма "Дьявол навсегда" (The Devil All the Time) опубликовала компания Netflix.

Ленту сняли по одноименной книге Дональда Рея Поллока, сообщают в компании.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Роберт Паттинсон. Сюжет исследует психику разных людей в период между концом Второй мировой войны и началом Вьетнамской войны.

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"Жестокий трейлер фильма "Дьявол навсегда" намекает на зло, пронизывающее сельский Огайо, где группа, казалось бы, благочестивых людей совершает преступные и отвратительные поступки", - написали в обзоре издания.

Режиссер ленты - Антонио Кампос. В готическом триллере также снялись Билл Скарсгорд, Себастиан Стэн, Райли Кио, Миа Васиковска, Джейсон Кларк, Хейли Беннетт, Элиза Сканлен.

Ранее Netflix выпустила первый постер ленты. Премьера фильма запланирована на 16 сентября.

Появились первые кадры будущего сериала-хоррора Hulu "Хелстром" по комиксам Marvel. Сериал начнут показывать на Hulu в октябре.

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