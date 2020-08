Показали первый трейлер фильма "Дьявол навсегда"

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Роберт Паттинсон. Фото: Pixabay

Первый трейлер фильма "Дьявол навсегда" (The Devil All the Time) опубликовала компания Netflix.

Ленту сняли по одноименной книге Дональда Рея Поллока, сообщают в компании.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Роберт Паттинсон. Сюжет исследует психику разных людей в период между концом Второй мировой войны и началом Вьетнамской войны.

"Жестокий трейлер фильма "Дьявол навсегда" намекает на зло, пронизывающее сельский Огайо, где группа, казалось бы, благочестивых людей совершает преступные и отвратительные поступки", - написали в обзоре издания.

Режиссер ленты - Антонио Кампос. В готическом триллере также снялись Билл Скарсгорд, Себастиан Стэн, Райли Кио, Миа Васиковска, Джейсон Кларк, Хейли Беннетт, Элиза Сканлен.

Ранее Netflix выпустила первый постер ленты. Премьера фильма запланирована на 16 сентября.

