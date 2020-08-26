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среда, 26 августа 2020 15:56

Вышел трейлер фильма "Энола Холмс" про сестру Шерлока

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Вышел трейлер фильма &quot;Энола Холмс&quot; про сестру Шерлока
Сюжет фильма рассказывает о младшей сестре Шерлока и Майкрофта - Эноле, которая, как и ее родные братья, обладает исключительными дедуктивными способностями. Фото: Netflix

Netflix выпустил трейлер детективного фильма "Энола Холмс" про сестру того самого Шерлока. Фильм с 16-летней Милли Бобби Браун в главной роли выйдет 23 сентября.

Сюжет фильма рассказывает о младшей сестре Шерлока и Майкрофта - Эноле, которая, как и ее родные братья, обладает исключительными дедуктивными способностями. Девушка начинает собственное расследование, после того как исчезает ее мать, которую играет Хелена Бонэм Картер. Шерлок, которого воплотил на экране Генри Кавилл, и Майкрофт в исполнении Сэма Клафлина тоже идут по следу.

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Первый трейлер фильма "Дьявол навсегда" (The Devil All the Time) опубликовала компания Netflix.
Лента снята по одноименной книге Дональда Рэя Поллока.

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