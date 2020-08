Вышел трейлер фильма "Энола Холмс" про сестру Шерлока

Netflix выпустил трейлер детективного фильма "Энола Холмс" про сестру того самого Шерлока. Фильм с 16-летней Милли Бобби Браун в главной роли выйдет 23 сентября.

Сюжет фильма рассказывает о младшей сестре Шерлока и Майкрофта - Эноле, которая, как и ее родные братья, обладает исключительными дедуктивными способностями. Девушка начинает собственное расследование, после того как исчезает ее мать, которую играет Хелена Бонэм Картер. Шерлок, которого воплотил на экране Генри Кавилл, и Майкрофт в исполнении Сэма Клафлина тоже идут по следу.

Первый трейлер фильма "Дьявол навсегда" (The Devil All the Time) опубликовала компания Netflix.

Лента снята по одноименной книге Дональда Рэя Поллока.