Подарил миру Мордор и фразу "Нельзя просто так взять и ..." - впервые опубликовали "Властелина колец"

 
Ексклюзивы
1/5
Обычный стол не подходит. Как выбрать мебель для празднования свадьбы дома
Обычный стол не подходит. Как выбрать мебель для празднования свадьбы дома
Просмотров: 63
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 531
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 378
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2547
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 477
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 333
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4842
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 567
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 423
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
10
3
19
27
10
&quot;Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить&quot; - как прошла первая в стране Органная резиденция
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
&quot;В восемь месяцев остался сиротой&quot; - как украинцев переселяли из этнических земель
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Как работает мастерская знаменитого львовского скульптора - фото
Как работает мастерская знаменитого львовского скульптора - фото
&quot;Увидела за полтора часа свой путь в 10 лет&quot; - стартует прокат драмы &quot;Пульс&quot;
"Увидела за полтора часа свой путь в 10 лет" - стартует прокат драмы "Пульс"
Видео
Все видео
Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.
Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.
Вышел новый трейлер самого ожидаемого фантастического фильма года
Вышел новый трейлер самого ожидаемого фантастического фильма года
Назвали 100 лучших украинских фильмов всех времен
Назвали 100 лучших украинских фильмов всех времен
"Французский вестник" выйдет в украинский прокат - трейлер
"Французский вестник" выйдет в украинский прокат - трейлер
Героиня фильма "Титан" беременеет от автомобиля
Героиня фильма "Титан" беременеет от автомобиля
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 531
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1521
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1692
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1251
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 468
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 720
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 13:10

Подарил миру Мордор и фразу "Нельзя просто так взять и ..." - впервые опубликовали "Властелина колец"

  Комментировать
Подарил миру Мордор и фразу &quot;Нельзя просто так взять и ...&quot; - впервые опубликовали &quot;Властелина колец&quot;
Джон Р.Р. Толкин работал над "Властелином колец" в 1937 — 1949 гг. Роман был таким большим, что его издали как трилогию. Первая часть - "Братство кольца" вышла 29 июля 1954. Фото: CAMERA PRESS/Bill Potter

"Братство кольца", первый роман трилогии "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина, опубликовали 29 июля 1954 года.

Стал одним из самых известных произведений ХХ в. Занимает первое место в рейтинге "200 лучших романов по версии BBC".

О важности книги, заданные автором модные тенденции в литературе и украинские переводы Gazeta.ua рассказал писатель-фантаст и литературный критик Владимир Аренев.

Как вы познакомились с "Властелином колец"?

Думаю, как и большинство читателей моего поколения - благодаря российскому переводу. В моем случае это был подарок отца на день рождения: синий "кирпич" издательства "Северо-Запад" с "Хоббитом" и "Властелином колец" и отдельный том "Сильмариллиона". Я посмотрел аннотации, понял, что по хронологии первым идет "Сильмариллион", и прочитал именно его. После взялся за "Хоббита" и уже потом "Властелина колец". Впечатления были невероятные! Конечно, потом я перечитывал его в украинском переводе, а отдельные разделы и на английском. Это та книга, которая остается с тобой навсегда, таким уютным, важным чтением. Иногда просто снимаю с полки, раскрываю на любой странице и читаю несколько абзацев или страниц.

Каким был путь романов к украинскому читателю?

Первым на украинском опубликовали "Хоббита" в 1985-м, в переводе Александра Мокровольского. Впоследствии он же работал над украинской версией "Властелина колец", но это был не перевод, а адаптированный пересказ. Он вышел в 2002 году, под выход кинотрилогии Питера Джексона. В 2003-м "Фолио" выпустило перевод с русского Алины Немировой. А уже в 2004 году "Властелин колец" вышел впервые в полном официальном переводе - его выполнила Елена Фешовець. Впоследствии та же "Астролябия" переиздала роман в переводе Катерины Онищук, известной как писательница Катерина Михалицина. Сейчас допечатывают только этот последний.

Литературу фэнтези писали и до Толкина. Но сегодня его часто называют отцом жанра. Как вы думаете, почему?

Потому простые читатели не интересуются историей жанра. И, в конце концов, и не обязаны, правда? А вот издателям и литературоведам стоило бы больше уделять внимание опровержению таких мифов: ведь фэнтези существовало задолго до Толкина. Кстати, он сам с удовольствием читал Уильяма Морриса, лорда Дансейни, Джорджа Макдональда и других.

Толкин не был ни первым, ни последним

Конечно, Толкин изменил наши представления о фэнтези. Поэтому многими воспринимается как отец-основатель. Но в этом Толкин не был ни первым, ни последним. Жанр развивается, и так же позже на него повлияли, например, Роберт Джордан и Джордж Мартин. Просто существуют определенные устоявшиеся нормы и формулы, а затем приходит новый автор-реформатор и меняет моду. Хотя "просто" в этом случае в действительности чрезвычайно сложно.

В чем, по вашему мнению, феномен "Властелина колец" как книжной трилогии?

Если задуматься, это уникальная история: издатель хотел от Толкина продолжение "Хоббита", а тот затянул почти на 20 лет написание второй части. И оказалась она гораздо объемнее и серьезнее сказки для детей. Впервые этот роман издали в трех томах просто потому, что полиграфические возможности тогда не позволяли выпустить книгу такой толщины. А в результате на многие годы Толкин невольно задал моду на фэнтезийные трилогии.

Много слов и понятий из "Властелина колец" вошли в массовую культуру. Даже не читая романа, вы не можете не знать о хоббитах, Мордоре или фразе "Нельзя просто так взять и ... ". Таким колоссальным влиянием на читателей из фантастов могут похвастаться разве что Джоан Роулинг и Джордж Мартин.

Чем можно объяснить такое большое количество сторонников этой серии книг?

Теперь, безусловно, это книги с "инерционным следом": они уже всемирно известны, стали классикой. Поэтому сейчас - особенно после экранизации Джексона - им гораздо легче находить новых читателей. Но прежде всего это прекрасно написанная, увлекательная, прекрасная серия абсолютно различных стилистически историй: эльфийский эпос "Сильмариллион", сказка "Хоббит" и полифонический, масштабный роман "Властелин колец".

Даже не читая романа, вы не можете не знать о хоббитах, Мордоре или фразе "Нельзя просто так взять и ... "

Изменили ли фильмы Питера Джексона восприятие книг?

Мне кажется, произошло несколько вещей. Во-первых, "Властелин колец" наконец вышел из круга читателей фэнтези и тех, кто считал книгу слишком длинной и скучной. Это делает любая успешная экранизация. Вспомним хотя бы пример "Игры престолов" Джорджа Мартина, которую тоже "вдруг" начали читать те, кто до этого считал фэнтези книгами для детей и подростков. Во-вторых, фильмы оставляют в сознании многих упрощенную версию событий: киношные герои со временем замещают тех, что появлялись в нашем воображении до этого. Но это прекрасный повод перечитать книгу, не так ли?

Возможно, у вас есть какая-то веселая или яркая история, связанная с "Властелином колец "?

Знаете, я бы прежде всего вспомнил, что Толкин для многих является примером автора, который возник "из ниоткуда". Вот был себе ученым, преподавал, а потом бац - и как из ничего написал сверхуспешного "Хоббита". И это такое смешное и печальное искривление действительности, ведь писатель над своими историями работал с молодых лет. И опыт имел богатый. Толкин, пусть и недолго, воевал во время Первой мировой и чудом выжил. А многие его друзья тогда погибли. Поэтому за "неожиданным" "Хоббитом" стояли годы работы. И за "Сильмариллионом", в котором писатель создавал историю вселенной, где происходят события его книг. То же касается и "Властелина колец". Толкин отшлифовывал их годами, но в итоге завершил. И если бы больше сосредоточился на книгах-приквелах, издал бы их еще при жизни. А так мы только сейчас благодаря его сыну Кристоферу можем прочитать "Детей Хурина" или "Падение Гондолина". Последняя книга, кстати, только что вышла на украинском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Властелин колец" впервые выйдет с рисунками Толкина

В своем творчестве Дж.Р.Р. Толкин вдохновлялся скандинавской и кельтской мифологией. В 1937-м издал детский роман-сказку "Хоббит, или Туда и обратно". В книге был представлен вымышленный континент Средиземье, который кроме людей населяют эльфы, гномы, хоббиты, драконы и другие. Хоббит-домосед Бильбо Беггинс неожиданно отправляется в поход с волшебником Гэндальфом Серым и 13 гномами, стремящимися отвоевать свое королевство у дракона Смога. Во время путешествия находит мощное магическое Кольцо всевластия, по сюжету.

В трилогии "Властелин колец" события происходят через 60 лет. Племянник Бильбо, Фродо Беггинс, отправляется в опасное путешествие для того, чтобы избавиться Кольца всевластия, потому что его магическая сила оказывается опасной.

Автор: Александра РОДЫГИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подарил миру Мордор и фразу "Нельзя просто так взять и ..." - впервые опубликовали "Властелина колец"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Подарил миру Мордор и фразу "Нельзя просто так взять и ..." - впервые опубликовали "Властелина колец"

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 10917
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 6651
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6021
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5607
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
27
 Просмотров: 4842
Культура
Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.
Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.
 Просмотров: 297
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
10
 Просмотров: 216
Поплавский впервые показал внука в новом клипе
Поплавский впервые показал внука в новом клипе
9
 Просмотров: 297
"Глупые идеи и люди приводят к нехорошим последствиям" - "Дикий театр" поставил роман Андрея Любки
"Глупые идеи и люди приводят к нехорошим последствиям" - "Дикий театр" поставил роман Андрея Любки
15
 Просмотров: 225
Популярный сериал возвращается после 8-летнего перерыва
Популярный сериал возвращается после 8-летнего перерыва Просмотров: 891
Больше всего комментируют
16
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
Голосов: 47
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть