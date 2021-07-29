Подарил миру Мордор и фразу "Нельзя просто так взять и ..." - впервые опубликовали "Властелина колец"

Джон Р.Р. Толкин работал над "Властелином колец" в 1937 — 1949 гг. Роман был таким большим, что его издали как трилогию. Первая часть - "Братство кольца" вышла 29 июля 1954. Фото: CAMERA PRESS/Bill Potter

"Братство кольца", первый роман трилогии "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина, опубликовали 29 июля 1954 года.

Стал одним из самых известных произведений ХХ в. Занимает первое место в рейтинге "200 лучших романов по версии BBC".

О важности книги, заданные автором модные тенденции в литературе и украинские переводы Gazeta.ua рассказал писатель-фантаст и литературный критик Владимир Аренев.

Как вы познакомились с "Властелином колец"?

Думаю, как и большинство читателей моего поколения - благодаря российскому переводу. В моем случае это был подарок отца на день рождения: синий "кирпич" издательства "Северо-Запад" с "Хоббитом" и "Властелином колец" и отдельный том "Сильмариллиона". Я посмотрел аннотации, понял, что по хронологии первым идет "Сильмариллион", и прочитал именно его. После взялся за "Хоббита" и уже потом "Властелина колец". Впечатления были невероятные! Конечно, потом я перечитывал его в украинском переводе, а отдельные разделы и на английском. Это та книга, которая остается с тобой навсегда, таким уютным, важным чтением. Иногда просто снимаю с полки, раскрываю на любой странице и читаю несколько абзацев или страниц.

Каким был путь романов к украинскому читателю?

Первым на украинском опубликовали "Хоббита" в 1985-м, в переводе Александра Мокровольского. Впоследствии он же работал над украинской версией "Властелина колец", но это был не перевод, а адаптированный пересказ. Он вышел в 2002 году, под выход кинотрилогии Питера Джексона. В 2003-м "Фолио" выпустило перевод с русского Алины Немировой. А уже в 2004 году "Властелин колец" вышел впервые в полном официальном переводе - его выполнила Елена Фешовець. Впоследствии та же "Астролябия" переиздала роман в переводе Катерины Онищук, известной как писательница Катерина Михалицина. Сейчас допечатывают только этот последний.

Литературу фэнтези писали и до Толкина. Но сегодня его часто называют отцом жанра. Как вы думаете, почему?

Потому простые читатели не интересуются историей жанра. И, в конце концов, и не обязаны, правда? А вот издателям и литературоведам стоило бы больше уделять внимание опровержению таких мифов: ведь фэнтези существовало задолго до Толкина. Кстати, он сам с удовольствием читал Уильяма Морриса, лорда Дансейни, Джорджа Макдональда и других.

Толкин не был ни первым, ни последним

Конечно, Толкин изменил наши представления о фэнтези. Поэтому многими воспринимается как отец-основатель. Но в этом Толкин не был ни первым, ни последним. Жанр развивается, и так же позже на него повлияли, например, Роберт Джордан и Джордж Мартин. Просто существуют определенные устоявшиеся нормы и формулы, а затем приходит новый автор-реформатор и меняет моду. Хотя "просто" в этом случае в действительности чрезвычайно сложно.

В чем, по вашему мнению, феномен "Властелина колец" как книжной трилогии?

Если задуматься, это уникальная история: издатель хотел от Толкина продолжение "Хоббита", а тот затянул почти на 20 лет написание второй части. И оказалась она гораздо объемнее и серьезнее сказки для детей. Впервые этот роман издали в трех томах просто потому, что полиграфические возможности тогда не позволяли выпустить книгу такой толщины. А в результате на многие годы Толкин невольно задал моду на фэнтезийные трилогии.

Много слов и понятий из "Властелина колец" вошли в массовую культуру. Даже не читая романа, вы не можете не знать о хоббитах, Мордоре или фразе "Нельзя просто так взять и ... ". Таким колоссальным влиянием на читателей из фантастов могут похвастаться разве что Джоан Роулинг и Джордж Мартин.

Чем можно объяснить такое большое количество сторонников этой серии книг?

Теперь, безусловно, это книги с "инерционным следом": они уже всемирно известны, стали классикой. Поэтому сейчас - особенно после экранизации Джексона - им гораздо легче находить новых читателей. Но прежде всего это прекрасно написанная, увлекательная, прекрасная серия абсолютно различных стилистически историй: эльфийский эпос "Сильмариллион", сказка "Хоббит" и полифонический, масштабный роман "Властелин колец".

Даже не читая романа, вы не можете не знать о хоббитах, Мордоре или фразе "Нельзя просто так взять и ... "

Изменили ли фильмы Питера Джексона восприятие книг?

Мне кажется, произошло несколько вещей. Во-первых, "Властелин колец" наконец вышел из круга читателей фэнтези и тех, кто считал книгу слишком длинной и скучной. Это делает любая успешная экранизация. Вспомним хотя бы пример "Игры престолов" Джорджа Мартина, которую тоже "вдруг" начали читать те, кто до этого считал фэнтези книгами для детей и подростков. Во-вторых, фильмы оставляют в сознании многих упрощенную версию событий: киношные герои со временем замещают тех, что появлялись в нашем воображении до этого. Но это прекрасный повод перечитать книгу, не так ли?

Возможно, у вас есть какая-то веселая или яркая история, связанная с "Властелином колец "?

Знаете, я бы прежде всего вспомнил, что Толкин для многих является примером автора, который возник "из ниоткуда". Вот был себе ученым, преподавал, а потом бац - и как из ничего написал сверхуспешного "Хоббита". И это такое смешное и печальное искривление действительности, ведь писатель над своими историями работал с молодых лет. И опыт имел богатый. Толкин, пусть и недолго, воевал во время Первой мировой и чудом выжил. А многие его друзья тогда погибли. Поэтому за "неожиданным" "Хоббитом" стояли годы работы. И за "Сильмариллионом", в котором писатель создавал историю вселенной, где происходят события его книг. То же касается и "Властелина колец". Толкин отшлифовывал их годами, но в итоге завершил. И если бы больше сосредоточился на книгах-приквелах, издал бы их еще при жизни. А так мы только сейчас благодаря его сыну Кристоферу можем прочитать "Детей Хурина" или "Падение Гондолина". Последняя книга, кстати, только что вышла на украинском.

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В своем творчестве Дж.Р.Р. Толкин вдохновлялся скандинавской и кельтской мифологией. В 1937-м издал детский роман-сказку "Хоббит, или Туда и обратно". В книге был представлен вымышленный континент Средиземье, который кроме людей населяют эльфы, гномы, хоббиты, драконы и другие. Хоббит-домосед Бильбо Беггинс неожиданно отправляется в поход с волшебником Гэндальфом Серым и 13 гномами, стремящимися отвоевать свое королевство у дракона Смога. Во время путешествия находит мощное магическое Кольцо всевластия, по сюжету. В трилогии "Властелин колец" события происходят через 60 лет. Племянник Бильбо, Фродо Беггинс, отправляется в опасное путешествие для того, чтобы избавиться Кольца всевластия, потому что его магическая сила оказывается опасной.