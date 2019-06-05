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среда, 05 июня 2019 13:37

"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
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Сериал "Чернобыль" американской студии HBO стал самым рейтинговым сериалом в мире. После заключительного эпизода на ресурсе IMDB сериал получил оценку 9.7.

Крейг Мейзин, режиссер и сценарист сериала, в своей работе рассказывает не только о трагедии на ЧАЭС, он часто вспоминает и другие преступления советской власти против Украины и Беларуси.

"Чернобыль" вызвал волну одобрительных отзывов у зрителей. Но и получил немало критики, в частности в России.

Gazeta.ua подготовила подборку комментариев зрителей сериала с Twitter, Facebook, ресурсов IMDB и "Отзовик".

Отзывы о сериале "Чернобыль" американской студии HBO пользователей сайта "Отзовик".
Фото: Скрин
Отзывы о сериале "Чернобыль" американской студии HBO пользователей сайта "Отзовик".
Отзывы о сериале "Чернобыль" американской студии HBO пользователей сайта "Отзовик".
Отзывы о сериале "Чернобыль" американской студии HBO пользователей сайта "Отзовик".
Отзывы о сериале "Чернобыль" американской студии HBO пользователей сайта "Отзовик".

"Первые 5 минут 4 серии "Чернобыля" были сильнейшими 5 минутами телевидения в этом году".

"Урок, который надо изучить, это не "ядерная энергия плохая" или "страшное излучение", это "токсичные организации неизбежно приведут к катастрофе, а затем умножат убытки, защищая свою репутацию, а не людей".

"Заключительный эпизод "Чернобыля" еще больше подтверждает, насколько успешен сериал. В конце острое напоминание об огромных человеческих жертвах среди всей лжи. Жестокий Советский Союз насчитывал лишь 31 смерть - на самом деле их десятки тысяч".

"Смотрю "Чернобыль" сейчас ... Боже, не могу поверить, что это действительно случилось".

Автор: Скрин
  Комментарий к сериалу в Facebook.
Комментарий к сериалу в Facebook.

"Мой муж вырос возле Киева, и его отец приехал на одном из автобусов, которые эвакуировали гражданских из Припяти. Я слышала рассказы о катастрофе; заботы, страхи и жертвы людей. Мы смотрим сериал вместе, и он поражен аутентичностью. Детализация, способ функционирования иерархии советской власти, отрицание и секретность вокруг катастрофы. Он пытался, как это обычно делают, наблюдая за западным фильммейкерством, найти ошибки или несоответствия, но не смог", - Jfirebug, пользователь ресурса Іmdb с января 2017.

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"Белорус здесь. Я родился в 1983-м. Родители были учеными, знали все еще 27 апреля. Чернобыль никогда не забудется в Беларуси, и все детали трагедии (несовершенный реактор, аппаратчики, подконтрольные советскому руководству, неудачный эксперимент, неуклюжее прикрытие) широко известны. Однако в сериале удалось изобразить ужасные события так, как раньше не видели. Безусловно, надо было буквально остановиться пару раз, чтобы понять, что только что увидел. Сироты по коже и слезы. Но шедевр! Ликвидаторы - герои, которые никогда не должны быть забыты", - Stelmakh, пользователь ресурса Imdb с марта 2014.

"Чернобыль" страшнее, чем большинство фильмов ужасов, потому что это драматизация реального ужаса, который переживает тысячи людей в то роковое утро апреля 1986-го и последующие годы. Эта катастрофа преследовала украинскую нацию, Европу и остальное человечество более трех десятилетий назад. И это ползучий страх пронизывает все шоу. Трудно смотреть. Но это, конечно, делает его обязательным к просмотру", - Thegldt, пользователь ресурса Іmdb с мая 2016.

"Я - русская. Мой отец ушел в Чернобыль как физик, вскоре после взрыва. Он все еще потрясен тем, что видел там. Думаю, ему понравится этот сериал...

Во всяком случае, я хочу сказать, что это невероятно. Смотрела только 2 эпизода и не могу найти слов, чтобы описать, насколько эмоционально глубокий этот фильм... Подробности советской жизни, которые показаны в этом сериале, невероятные. Не могу представить, как трудно было добиться такого уровня. Пожалуй, это глубокое исследование с тоннами интервью. Кроме деталей, режиссерская работа и музыка - совершенно невероятные. Спасибо за это. Это одна из лучших вещей, которые я когда-либо видела в своей жизни!" - Frimark, пользователь ресурса Іmdb с февраля 2019.

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"Это войдет в историю. Это должны показывать в школах. Действительно, шокирующий и чрезвычайно реалистичный. И это от бывшего советского гражданина. Я был поражен, насколько подробно все было, даже представления о злом советский режим", - Murkis12397, пользователь ресурса Іmdb с мая 2019.

"Очень рекомендую смотреть. Читаю комментарии украинцев и белорусов здесь. Это разбивает сердце. Надеюсь, что все у вас хорошо и вы здоровы. Надеюсь, эта трагедия никогда не повторится", - Erabera, пользователь ресурса Imdb с апреля 2016.

3 июня вышла 5 серия мини-сериала "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС. Эпизод называется "Вечная память". Валерий, Борис и Ульяна пытаться раскрыть правду о Чернобыле. В Украине он доступен для легального просмотра на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской.

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Дата
05
июня

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