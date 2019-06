"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль" американской студии HBO стал самым рейтинговым сериалом в мире. После заключительного эпизода на ресурсе IMDB сериал получил оценку 9.7.

Крейг Мейзин, режиссер и сценарист сериала, в своей работе рассказывает не только о трагедии на ЧАЭС, он часто вспоминает и другие преступления советской власти против Украины и Беларуси.

"Чернобыль" вызвал волну одобрительных отзывов у зрителей. Но и получил немало критики, в частности в России.

Gazeta.ua подготовила подборку комментариев зрителей сериала с Twitter, Facebook, ресурсов IMDB и "Отзовик".

Фото: Скрин

The first 5 minutes of #ChernobylHBO S1E4 were the strongest 5 minutes of TV this year so far. pic.twitter.com/bVWRhSyIEI — Pulkit (@voxxpopli) 28 травня 2019 р.

"Первые 5 минут 4 серии "Чернобыля" были сильнейшими 5 минутами телевидения в этом году".

The lesson to be learned here isn't "nuclear energy bad" or "radiation scary", it's "toxic organizations will inevitably cause disaster and then multiply the damage by protecting image instead of people" #ChernobylHBO — Mediocre Elf (@MediocreElf) 28 травня 2019 р.

"Урок, который надо изучить, это не "ядерная энергия плохая" или "страшное излучение", это "токсичные организации неизбежно приведут к катастрофе, а затем умножат убытки, защищая свою репутацию, а не людей".

Final episode of #Chernobyl even more proof of how accomplished this series has been. At the very end, a poignant reminder of the immense human cost amid the lies. Pitiful the Soviet Union counted only 31 deaths-in reality, tens of thousands. Real urge to read up on it all now! — Andrew Connell (@andrewiconnell) 4 червня 2019 р.

"Заключительный эпизод "Чернобыля" еще больше подтверждает, насколько успешен сериал. В конце острое напоминание об огромных человеческих жертвах среди всей лжи. Жестокий Советский Союз насчитывал лишь 31 смерть - на самом деле их десятки тысяч".

В подкасті про Чорнобиль офігєть як продюсер шарить. "Ми хотіли показати що все це відбувається в Україні, яка натерпілася вторгнень із заходу, геноциду зі сходу, і якщо виключити останню війну на Донбасі та окупацію Криму, Чорнобиль був останнім злочином СРСР проти України". — Андрійчик (@aserafyn) 29 травня 2019 р.

Watching Chernobyl right now... omg I cannot believe this actually happened. — Ninja (@Ninja) 15 травня 2019 р.

"Смотрю "Чернобыль" сейчас ... Боже, не могу поверить, что это действительно случилось".

Автор: Скрин Комментарий к сериалу в Facebook.

"Мой муж вырос возле Киева, и его отец приехал на одном из автобусов, которые эвакуировали гражданских из Припяти. Я слышала рассказы о катастрофе; заботы, страхи и жертвы людей. Мы смотрим сериал вместе, и он поражен аутентичностью. Детализация, способ функционирования иерархии советской власти, отрицание и секретность вокруг катастрофы. Он пытался, как это обычно делают, наблюдая за западным фильммейкерством, найти ошибки или несоответствия, но не смог", - Jfirebug, пользователь ресурса Іmdb с января 2017.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чернобыль" открыл людям правду - журналист

"Белорус здесь. Я родился в 1983-м. Родители были учеными, знали все еще 27 апреля. Чернобыль никогда не забудется в Беларуси, и все детали трагедии (несовершенный реактор, аппаратчики, подконтрольные советскому руководству, неудачный эксперимент, неуклюжее прикрытие) широко известны. Однако в сериале удалось изобразить ужасные события так, как раньше не видели. Безусловно, надо было буквально остановиться пару раз, чтобы понять, что только что увидел. Сироты по коже и слезы. Но шедевр! Ликвидаторы - герои, которые никогда не должны быть забыты", - Stelmakh, пользователь ресурса Imdb с марта 2014.

"Чернобыль" страшнее, чем большинство фильмов ужасов, потому что это драматизация реального ужаса, который переживает тысячи людей в то роковое утро апреля 1986-го и последующие годы. Эта катастрофа преследовала украинскую нацию, Европу и остальное человечество более трех десятилетий назад. И это ползучий страх пронизывает все шоу. Трудно смотреть. Но это, конечно, делает его обязательным к просмотру", - Thegldt, пользователь ресурса Іmdb с мая 2016.

"Я - русская. Мой отец ушел в Чернобыль как физик, вскоре после взрыва. Он все еще потрясен тем, что видел там. Думаю, ему понравится этот сериал...

Во всяком случае, я хочу сказать, что это невероятно. Смотрела только 2 эпизода и не могу найти слов, чтобы описать, насколько эмоционально глубокий этот фильм... Подробности советской жизни, которые показаны в этом сериале, невероятные. Не могу представить, как трудно было добиться такого уровня. Пожалуй, это глубокое исследование с тоннами интервью. Кроме деталей, режиссерская работа и музыка - совершенно невероятные. Спасибо за это. Это одна из лучших вещей, которые я когда-либо видела в своей жизни!" - Frimark, пользователь ресурса Іmdb с февраля 2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал "1+1" покажет сериал "Чернобыль"

"Это войдет в историю. Это должны показывать в школах. Действительно, шокирующий и чрезвычайно реалистичный. И это от бывшего советского гражданина. Я был поражен, насколько подробно все было, даже представления о злом советский режим", - Murkis12397, пользователь ресурса Іmdb с мая 2019.

"Очень рекомендую смотреть. Читаю комментарии украинцев и белорусов здесь. Это разбивает сердце. Надеюсь, что все у вас хорошо и вы здоровы. Надеюсь, эта трагедия никогда не повторится", - Erabera, пользователь ресурса Imdb с апреля 2016.

3 июня вышла 5 серия мини-сериала "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС. Эпизод называется "Вечная память". Валерий, Борис и Ульяна пытаться раскрыть правду о Чернобыле. В Украине он доступен для легального просмотра на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской.