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вторник, 02 марта 2021 18:47

План "В" - организаторы определились с форматом Евровидения-2021

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План &quot;В&quot; - организаторы определились с форматом Евровидения-2021
Всем будут делать тесты на коронавирус. Фото: pinterest.com

Евровидение 2021 года пройдет по плану "В".

Конкурс состоится в мае. Артисты должны приехать в Роттердам, однако количество журналистов и людей в командах должны уменьшить, сообщили на официальном сайте Eurovision.

Однако неизвестно, позволят ли зрителям поддерживать конкурсантов в зале.

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От Украины в Нидерланды поедет группа Go-A. По прибытии в страну все участники должны отбыть пятидневный карантин в гостиницах, кроме времени, которое они должны быть на репетиции или выступлениях на арене Ahoy Arena.

Всем членам команд будут регулярно делать тесты на коронавирус в специальном помещении.

Евровидение-2021 состоится в Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Группа Go-A представит Украину на Евровидении с песней "Шум". В ее основу положили обрядовую игру-веснянку.

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