Писательница Роулинг появится в спецепизоде "Гарри Поттера"

Поначалу Роулинг не желали приглашать в спецепизод. Фото: Reuters

В спецепизоде ​​"Гарри Поттер через 20 лет: Возвращение в Хогвартс" появится писательница Джоан Роулинг.

Актеры расскажут о влиянии ее творчества на тысячи людей и о собственном волнении перед выходом новых книг, передает The Independent.

"Одна из причин, почему я так увлекаюсь Роулинг, - это ее способность вернуть людям любовь к чтению", - сказал Дэниел Рэдклифф.

В эпизоде ​​расскажут, как сложно было найти мальчика на роль Гарри Поттера. Роулинг скажет, что ей понравился Рэдклифф на кинопробах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стул Роулинг, на котором она писала "Гарри Поттера", ушел с молотка

Авторы спецепизода поначалу не хотели приглашать Роулинг из-за ее скандальных заявлений по поводу прав трансгендеров.

Американский телеканал HBO 20 декабря опубликовал официальный трейлер специального новогоднего эпизода о Гарри Поттере. Выпуск выйдет 1 января 2022 года. Телеканал уже анонсировал участие в нем Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта.