Писательница рассказала, какова современная украинская детская литература

Писательница Светлана Пыркало и мультимедийный продюсер "ВВС Украина" Альбий Шудря провели церемонию награждения победителей конкурса "Книга года-2019". Фото: facebook.com

Детской книгой года назвали роман "Сапієнси" писателя Владимира Аренева. Вышел в харьковском издательстве "Ранок".

Церемония награждения премии "Книга года BBC-2019" состоялась в столичном Художественном Арсенале.

2178, Киев. Школьник Михаил Неборак знакомится с новичком по имени Александр Ненарок. Вместе проходят отбор в подростковую школу юных звездоплавателей. Хотят попасть на Марс, чтобы увидеть руины исчезнувшей цивилизации. Оказываются на звездолете "Стреляный воробей". Оказывается, что он когда-то принадлежал инопланетянам, которые стремились захватить Землю. Ребята должны выяснить, какие тайны скрывает корабль, по сюжету.

- В этой номинации еще не было такой научной фантастики с экшеном и динамичным сюжетом, - говорит писательница, член жюри Светлана Пыркало. - Все киношное, что очень важно для детских произведений. Поиски себя и всякие философские размышления тоже могут быть. Но мы стараемся избегать слишком дидактической литературы.

Когда смотришь голливудские фильмы на такие темы, то они иногда повторяют один и тот же месседж. Если ты достаточно смелый или патриотический, то у тебя все получится. У Аренева таких глупостей нет. Когда тебя нападает инопланетянин, а ты не знаешь, как пользоваться скафандром - то тебе смерть. Когда персонажи книги борются за собственное выживание и спасение планеты, то вспоминают какие-то уроки. Произведение показывает ценность обучения и знаний, а не только личных качеств.

Есть ли что-то, что объединяет нынешних номинантов?

- Не могу сказать, что есть какая-то тенденция. Но, возможно, ее отсутствие - тоже показатель. Все на высоком уровне. Это такая нормальная литература с сюжетами для детей. Без политических подтекстов. Помню, в 2012-2013 годах были одни антиутопии о диктатуре и борьбе с узурпаторами. Период Януковича угнетал всех авторов. Сейчас видно, что пишут о том, что им интересно. Нет общей темы. Это говорит о том, что была какая-то здоровая атмосфера, в которой это все писалось.

Нужен ли и может ли быть украинский "Гарри Поттер"?

- Украинский "Гарри Поттер" по качеству абсолютно возможен. Например, подростковое фэнтези о школе для юных богов "Академія Аматерасу" Натальи Матолинец. Но нужно учитывать, что такое англоязычный рынок в мире и - украиноязычный в Украине. Разница в размерах делает появление нашего "Гарри Поттера" как феномена практически нереальной.

Но вы представьте себе книжный рынок Словении или Эстонии. И поймете, что на самом деле в Украине книги вполне себя коммерчески окупают. Потому что есть рынки, где только государство должно поддерживать издательское дело. Мы опережаем многие страны. Об этом не всегда думают украинские комментаторы. Сразу сравнивают с Россией или англоязычным рынком. Есть ли у нас какой-нибудь Пелевин или Роулинг.

Я была в Словении на литературном фестивале. Все там жаловались: "О, вы из Украины, вам так повезло - у вас такой большой рынок". У нас уже очень давно можно издать книгу тиражом 2-5 тысяч экземпляров, продать, и она окупается. То, что частные издательства существуют на коммерческой основе, уже свидетельствует о том, что книги у нас читают.

То есть имеется достаточно качественных текстов. Но следующий вопрос - чтобы они доходили до читателя.

- Как говорят нам авторы детской прозы, существование этой номинации на "Книге года BBC" сильно поддерживает рынок. Премия дает толчок этому сегменту литературы. Потому что критические издания обходят его вниманием. А так издатели понимают, что кто-то эти произведения читает, обсуждает, они звучат.

Чего не хватает, так это хороших редакторов и корректоров. Ни одно издательство не издает книг полностью без ошибок. Меня это раздражает. Особенно это важно в детских. Когда вижу неграмотно написанное произведение, я его откладываю. Не могу рекомендовать никому. Еще взрослое - я понимаю. Но когда ребенок учится читать и правильной грамматике, то все должно быть на должном уровне.

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Литературную награду "Книга года BBC" вручают с 2005-го. В этом году отметили победителей в 3 номинациях. Лауреатом во взрослой категории стала Тамара Гориха Зерня с романом "Доця". В номинации "эссеистика" победил Тарас Прохасько со сборником очерков "Так, але...". А в детской - Владимир Аренев с романом "Сапієнси". Денежное вознаграждение конкурса - 1 тыс. фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.