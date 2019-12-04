На украинском языке издали свежайший роман нобелевской лауреатки этого года

Автор: facebook.com Роман "Книги Якова" польской писательницы Ольги Токарчук вышел на украинском языке. "История формирования еврейских еретических движений в XVIII веке становится нитью, которая сшивает время и пространство, территорию Польши и Украины, католицизм, иудаизм и ислам", - говорится в синопсисе на сайте издательства "Темпора"

Исторический роман "Книги Якова" польской писательницы, нобелевской лауреатки этого года Ольги Токарчук издали на украинском языке. Книга объемом 920 страниц вышла в киевском издательстве "Темпора".

Произведение посвящено еврейскому раскольнику XVIII века Якову Франку.

"Яков Франк родился в 1726-м в саббатианской семье в селе Королевка на Подолье, - рассказывает переводчик романа Остап Сливинский. - Саббатианство было еврейским движением, особенно распространенным в Восточной Европе. Сторонники верили в то, что раввин Саббатай Цеви - мессия, который уже пришел. С этого момента все законы Торы не действительны. Саббатианцы отходили от базовых предписаний, обычаев и запретов, которые содержатся в Талмуде. Жили так, будто уже настало спасение.

Но Яков Франк пошел дальше. Принял ислам, а затем христианство. Его сторонники - с десяток тысяч человек - были первой мощной в Речи Посполитой волной еврейских неофитов, которые приняли католицизм. Постепенно плотно интегрировались в польское общество.

Это произведение о столкновении культур, где одна всегда пытается вытеснить другую

Роман Токарчук максимально документальный, рассказывает практически обо всей жизни Якова Франка. Все построено на источниках, которые подает в конце в библиографии. Выдумка там - только соединительная ткань, которой автор наполняет пробелы между фактами.

По словам писательницы, это произведение о столкновении культур, где одна всегда пытается вытеснить другую. Токарчук рассказывает о напряжении между еврейским и нееврейским населением, а также внутри самого сообщества. Поднимает до сих пор сложную тему антисемитизма в Польше. Токарчук пытается показать источники ненависти.

Кроме евреев и поляков, в произведении есть украинцы. Это в основном мирные персонажи - крестьяне, торговцы на рынках. Но есть и страх - казаки. Упоминаются не в таком ключе, как мы привыкли. Большинство украинских читателей никогда не смотрели на казаков с точки зрения евреев. А этот образ далек от позитивности. Вообще война под предводительством Богдана Хмельницкого и осуществляемые погромы были одним из факторов возникновения саббатианства. Ибо мир будто дошел до того трагического состояния, когда уже должен был прийти мессия, чтобы положить этому конец. Так темно может быть только перед рассветом.

Утверждает, что самое интересное происходит на границах или возле них

"Книги Якова" является идеальной формулировкой ключевой в творчестве писательницы концепции другого. Утверждает, что он видит больше и живет более интенсивной жизнью, чем тот, кто является частью большого сообщества.

Другой у Токарчук - это человек, который исповедует другую религию, чем большинство, принадлежит к другому этносу или расе. Это личность, которая находится на грани идентичностей. Осуществила непопулярный выбор или воздержалась от него вообще. Религиозные ереси - тоже инаковость. Это одна из вещей, которые больше всего ее интересуют, по словам Ольги Токарчук.

Яков Франк путешествовал не только географически, но и идеями, религиями. Считал, что к Богу можно прийти, только пройдя все самые важные. От иудаизма через саббатианскую юдаистичну ересь, ислам и христианство к какой-то истинной религии, которая лежит за пределами всех имеющихся. Он ее не называл.

Пересечение границ у Токарчук - это последствие невозможности достичь взаимопонимания, недоверия, недостатка диалога. В то же время утверждает, что самое интересное происходит на границах или возле них. В "Книгах Якова" значительная часть действия разворачивается именно на таких территориях. Подолье - бывшая польско-турецкая граница.

В 2015-м после публикации "Книг Якова" в Польше разразился скандал

Во время работы над книгой автор несколько раз приезжала в Украину с писательским исследованиями, собрала много материала в городах Буск во Львовской области и Рогатин в Ивано-Франковской области.

В 2015-м после публикации "Книг Якова" в Польше разразился скандал. В интервью писательница сказала, что считает Речь Посполитую колониальным государством с характерным классово-этническим делением. Стала мишенью правых радикалов.

Токарчук последовательно показывает, насколько разной была Польша. В официальном школьном курсе истории об этом не говорится. Из-за мононациональной политики большая часть общества даже не осознает, какой разноязычной и разнокультурной всегда была их страна".

В октябре Шведская академия наградила Ольгу Токарчук Нобелевской премией за "повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни".

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Ольга Токарчук родилась в 1962-м в польском городе Сулехув Любушского воеводства. Мать - учительница польского языка и литературы, отец - библиотекарь. Баба родом из Украины. "Папа в 7 лет остался сиротой, - рассказывает писательница. - Дважды пыталась узнать об украинской родне. Была во Львове, но, видимо, уже поздно на такие разведки. Умерли люди, которые могли что-то рассказать. Не нашли никаких документов. Есть дома "Кобзарь", хотя я не умею хорошо читать на украинском языке. Что нам осталось с сестрой - это песни". Первый рассказ опубликовал 17-летней в журнале скаутов. После Варшавского университета работала психотерапевтом. Первый роман "Путешествие людей Книги" вышел в 1993-м. Через два года - "E. E.". Известной стала с выходом книги "Правек и другие времена". Роман "Веди свой плуг над костями мертвых" экранизировала режиссерка Агнешка Холланд. Фильм называется "След зверя". В 2014-м Ольга Токарчук издала "Книги Якова", над которыми работала шесть лет. В прошлом году за роман "Бегуны" получила Международную Букеровскую премию.