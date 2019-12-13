Книга года ВВС 2019: объявили победителей

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Премия "Книга года BBC-2019" объявила победителей в 3 номинациях. Церемония вручения состоялась в столичном Художественном Арсенале.

Лучшим романом во взрослой категории назвали роман Тамары Гориха Зерня "Дочка".

В детской номинации победил роман "Сапиенсы" Владимира Аренева.

Награду в категории "эссеистика" получила сборник очерков Тараса Прохасько "Да, но..."

Лауреат премии в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1 тыс. фунтов стерлингов.

Победителей определило жюри, в которое входят Вера Агеева, Ольга Герасимюк, Виталий Жежера, Тарас Лютый, Светлана Пыркало, Марта Шокало.

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Литературную награду "Книга года BBC" вручают с 2005-го. В прошлом году лауреатами стали Юрий Андрухович с романом "Любовники юстиции", Андрей Бондарь со сборником эссе "Церебро" и Сашко Дерманский с детским романом "Мэри".