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четверг, 11 марта 2021 00:45

Песню украинского рэпера включили в американском шоу

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Песню украинского рэпера включили в американском шоу
10 лет назад одесский рэпер Максим Доши провалился на шоу "Украина имеет талант". Пообещал когда-нибудь вернуться, стать знаменитым и петь в дуэте с Леди Гагой. Недавно о нем рассказали в вечернем шоу Джимми Фэллона в США. Фото: Youtube

Трек украинского рэпера Максима Доши включили в американском вечернем шоу Джимми Фэллона. Песня прозвучала в рубрике Do Not Play List. То есть неудачные композиции, не хочется слушать.

"Первый трек - это Максим Доши. Он появлялся на шоу "Украина имеет талант" в 2010 году. И это его песня I Am The Best ", - говорит ведущий.

Песню Доши прослушали всего 20 секунд, после чего переключились на следующий исполнителя.

Максим Доши - рэпер из Одессы, выполняет, по его выражению, экспериментальный альтернативный рэп. 2010-го и 2011-го участвовал в шоу "Украина имеет талант", все судьи сказали ему "Нет". Тогда пообещал, что будет петь в дуэте с Леди Гагой. Отец рэпера назвал его тексты "на уровне Высоцкого, и даже лучше".

В 2017 году рэпер попал на шоу "Германия ищет звезду", где в жюри были певцы Дитер Болен из группы Modern Talking и Ханс-Петер Ґеердес со Scooter. Доши снова дисквалифицировали. Болен назвал пение рэпера дерьмом.

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В 2016 году об Украине вспомнили в вечернем шоу Джимми Фэллона в США. В гостях был британский актер Бенедикт Камбербэтч. Играли в игру, где из случайных слов надо было создать сценарий. На просьбу назвать любую страну актер сказал: "Украина". Воспроизводя сценарий, Джимми Фэллон представился украинцем и перешел на русский акцент.

"Украина - никогда не думал, что мне будет так смешно только от одного слова", "Обожаю, как Джимми меняет акцент, назвавшись украинцем", - говорится в комментариях.

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