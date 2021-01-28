Песню на Евровидение будет выбирать не Go-A

Группа Go-A в 2020 году победила на отборе на Евровидение с песней "Соловей". Конкурс не состоялся из-за пандемии. Для этого года Go-A должны создать новую песню. Фото: Facebook

Электро-фолк-группа Go-A должна представить несколько синглов для Евровидения-2021. Лучший для конкурса выберет жюри. В его состав войдут специалисты в музыкальной индустрии, и два представителя национального вещателя.

Об этом говорится в положении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Дедлайн подачи песен - 29 января 2021 года. Официальная информация о решении жюри должна быть опубликована на сайте "Общественного" до 10 марта 2021 года.

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"Уже финализируем работу над нашей песней, - рассказала солистка Go-A Екатерина Павленко в интервью изданию "Факты". - У нас было несколько вариантов, но остановились на самой лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать о чем она, дождемся релиза. Скажу только, что в основу лег фольклор определенного региона.

Впервые за 15 лет на Евровидении прозвучит украиноязычная песня. Мы едем на Евровидение с определенной миссией. Мы действительно хотим спеть там на украинском языке, прославить наш фольклор и доказать, что все украинское - классное, интересное, его стоит любить. Не следует думать, что это что-то второсортное и не имеет никакого значения. Мы хотим привлечь внимание к нашей культуре и корням".

Группа Go-A выступит 18 мая в 1-м полуфинале Евровидения. Пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Некоторые исполнители смогут выступать онлайн.

Группа Go-A презентовала новый клип. По сюжету, собравшись на киевской горе Щекавица в защитных костюмах музыканты провели своеобразный обряд призывания весны.