Песню Melovin сыграли на бандуре

Иван Лузан выложил исполнение песни Melovin. Кадр из видео

Песню Under The Ladder, с которой певец Melovin выступал на Евровидении-2018 выполнили на бандуре.

Ее сыграл бандурист Иван Лузан и выложил видео в Facebook.

Самому Melovin видео понравилось. Он поблагодарил за поддержку.

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"На самом деле, песня настолько хороша, что она не может плохо звучать. Но бандура - такой магический инструмент, который делает хорошее еще лучшим", - сказал Лузан.

В финале 63-го песенного конкурса Евровидение-2018 украинский певец Меловин занял 17 место. Всего набрал 130 баллов. 119 баллов певец набрал по результатам зрительского голосования.