"Украину демонстративно игнорировали" - музыкальный критик прокомментировал результаты Евровидения

Меловин занял 17 место на конкурсе Евровидение. Фото: novyny.online.ua

Музыкальный критик и главный редактор издания Karabas Live Игорь Панасов в комментарии для gazeta.ua высказал свое мнение по поводу 17-го места, которое занял украинский певец Меловин на конкурсе Евровидение в Лиссабоне.

Он считает, что вины представителя Украины в этом результате нет.

"Видел Меловина на 7-8 месте, - говорит Игорь Панасов. - Его номер был одним из самых уверенных. Этой черты не хватало большинству конкурсантов. Меловин понимал, что у него есть три минуты, чтобы показать свои умения. Он полностью выложился на сцене. Приятно, что хотя бы аудитория разглядела в нем интересного артиста".

Профессиональное жюри дало Меловину 11 баллов - наименьшее количество баллов среди всех конкурсантов. По результатам зрительского голосования Меловин - седьмой. Трижды получил максимальные 12 баллов - от Польши, Беларуси и Чехии.

"Такое кардинальное расхождение в баллах жюри и зрителей вызывает подозрения. Представителя от Украины игнорировали очень демонстративно. Некоторые строят теории заговора. Мол, это месть Украине за проблемы с организацией конкурса в прошлом году. В этот сценарий не верю. Есть вопросы к квалификации экспертов, которые ставили оценки конкурсантам. Не чувствуют, чем сейчас интересуются европейские слушатели", - говорит Игорь Панасов.

Значительное расхождение баллов жюри и зрителей также у шведа Бенджамина Ингроссо. Он - второй в жюри и двадцать третий у зрителей. Чех Миколас Йозеф после голосования жюри был на 15-й строчке. У зрителей он четвертый.

Никто из нынешних участников национального отбора не смог бы представить Украину лучше, считает Игорь Панасов.

"Меловин на нынешнем Евровидении - это не ошибка. Он был лучшим кандидатом. После конкурса украинцы любят вспоминать национальный отбор, бросать камни в судей за их оценки. Конкурентами Меловина в финале были Таяна, Лауд, Вільна, группы Ерайсд и Каднай. При всем моем уважении, никто из них не смог бы достичь лучшего результата. У Меловина была наибольшая концентрация необходимых для конкурса качеств".

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Победительницей песенного конкурса Евровидение-2018 стала представительница Израиля - певица Нетта Барзилай с песней Toy. По результатам голосования зрителей и жюри она получила максимальные 529 баллов. Второе место заняла Элени Фурейра с Кипра. Тройку лидеров закрыл представитель Австрии Сезар Семпсон.