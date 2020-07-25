"Перевели нахренато нашу афишу на русский" - Иван Семесюк

"Именно как музыкальный проект мы опираемся на западные, можно сказать атлантические традиции. И мелодично, и ритмично в "Тантре", как и в предыдущем альбоме "Атентат", можно почувствовать самые разнообразные в этом плане вдохновения. Альбом впитал в себя многое из ирландской, шотландской, американской фолковых традиций и с американской рок сцены в широком смысле, глубоко переосмыслил все это на украинской почве, однако без всякого намека на восточноевропейские мелодизмы, которые, честно сказать, мы не приветствуем. А как творческая единица в целом "Пирятин" несет также и определенную культурологическую миссию. Мы пропагандируем искренность как таковую, и это хорошо видно по нашим текстах, которые часто не обходятся без вполне оправданного крепкого слова. Люди ходят на наши концерты поэтому, думаю, что мы действительно поем и играем именно о них, а не только для них ", - говорит Иван Семесюк. www.facebook.com

26 июля в киевском Докер Пабе power country группа "Пирятин" представит свой второй альбом "Тантра".

"У нас определенная проблема с локальными идентичностями, - говорит лидер группы Иван Семесюк. Рассказывает о происхождении песни" Тараща "с новой пластинки.

- Это плохо. Ведь это кирпичики, из которых состоит общество. Есть идентичности, которые имеют четкий силуэт - галицкий, например. Есть и такие люди как волыняне -типаж достаточно выпуклый. Но все равно в культурном ландшафте такого понятия как Волынь явно не хватает. В масскульте же по сути присутствуют лишь крупные метапоняття - схидняк и западенец. А той скажем Центральной Украины странным образом бы нет в масскульте. А ведь это наибольшая масса людей, которая даже в процентном отношении больше всего выносит бремя войны. Просто потому что их больше всех, этих надднепрянских мужиков, центрякив. Кажется только Лесь Подервянский активно касался этих типажей в своих историях.

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"Тараща" - это попытка написать гимн этим мужикам из Киевщины, Черкащины , с их специфическим чувством юмора. Этих людей я хорошо знаю, терся довольно долго в этой среде.

Тем более же видно, что людей эта песня просто всцыкае очень круто. Им приятно слышать как о Тараще, Чигирине, Жашкове спела группа "Пирятин" у которой есть песня "Яготин".

Эти города находятся в моем личном мифе. А в Украине тем временем полно людей, которые никогда не слышали этих названий.

Это как в Запорожье о нас написали "группа Приятно". Перевели нахренато нашу афишу на русский. Не поняли, что слово "Пирятин" означает и гуглпереводчик выдал им приятно.

А вот написать песню о усах не было мысли.

Насколько помню сначала было стихотворение, а потом музыкальный джем. Текст сел на форму классно. Хотя все же прикольно, что для усачей, а их достаточно среди общих знакомых, есть своя песня. Есть, например, мои знакомые исторические реконструкторы казачества XVII века. Благодаря этой песне они начали ходить на концерты, дуркавать немножко под нее.

И это тоже маленькая идентичность - усачи. Есть люди для которых это часть стиля, даже идеологии. И это же достаточно украинский символ. А мы пытаемся сгребать все возможные современные украинские архетипы.

Основной прикол "Пирятин" - петь о жизни во всех его формах от бытовых и до каких таких космических".

26 сентября "Приятно" представит альбом "Тантра" в Днепре, 27 сентября в Харькове.